【口罩供應】每賣4盒捐贈1盒予獨居或雙老長者　香港關愛扶貧協會$118賣Level2港產口罩

▲ 香港關愛扶貧協會$118賣Level2港產口罩。

本港新冠肺炎疫情持續，口罩成了生活必需品，但市面亦充斥著質素欠佳的口罩，質素佳的口罩又比較昂貴，有見及此，香港關愛扶貧協會明（12日）起將發售TypeIIR及ASTM Level 2口罩，售價$118一盒（50個），並推出義賣口罩配對計劃，每賣出4盒，就會捐贈1盒予65歲或以上獨居或雙老長者。

▲ 香港關愛扶貧協會$118賣Level2港產口罩。

本港慈善機構香港關愛扶貧協會推出「義賣口罩配對計劃」，明（12）日早上9點起開始發售TypeIIR及ASTM Level 2的「NOVA MED口罩」，每人最多可買4盒，售價$118/50個。另如同時購買4盒口罩，會送一套6個的口罩套。首階段發售15,000盒成人口罩。

▲ 購買口罩送口罩套。(協會提供)

配合義賣口罩配對計劃，只要每賣出4盒口罩，協會就會按「買四捐一」機制，為你捐出額外1盒口罩（共50片）給指定慈善團體、65歲或以上獨居/雙老長者。料受惠者超過3700多名人士。

另外，8月19日協會亦會預售獨立包裝的NOVA MED中童口罩，售價為$90/30片。

口罩規格

成人尺寸：175mmX95mm

1.EN14683 TypeIIR /ASTM Level 2

2.BFE（細菌過濾效率 Bacterial Filtration Efficiency）≥98%

3.PFE（微粒子過濾效率/顆粒過濾率 Particle Filtration Efficiency）≥98%

4.Differential Pressure（壓力差 Delta P ）2.47

5.Fluid Resistance （液體阻隔能力）120mmhg

6.Flammability （可燃性）Class I

7.Made in HKG 香港製造

購買方式可到香港關愛扶貧協會之網頁訂購：【請按此】，額滿即止。

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責任編輯：楊宛茜