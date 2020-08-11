【港區國安法】涂謹申：如警超出搜查令範圍可追究　《蘋果》研申請禁制令及司法覆核

▲ （經濟日報資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英與多名壹傳媒高層昨日被捕，大批警員昨早到壹傳媒大樓搜查，《蘋果日報》總編輯羅偉光稱警方未出示手令前已到編採部翻查記者枱上紙張，超出法庭手令範圍，壹傳媒工會亦對警方舉動感憤怒；行會成員湯家驊認為任何人犯法都不應有特別對待。

【港區國安法】黎智英今早仍未獲釋 被押往西貢香港遊艇會搜查

《蘋果日報》總編輯羅偉光接受電台訪問時提到，警方於未向他或律師出示手令前，已到編採部翻查記者枱上的紙張，認為已超出法庭手令範圍；又指壹傳媒大樓二樓屬編採部，若警方有需要可到涉事人士的房間內搜查，但不應該將封鎖範圍擴大至港聞、政治及動新聞組等，形容是離譜及不合理。

【港區國安法】壹傳媒工會稱未知是否有新聞資料被警方帶走 憂對集團長遠運作有影響

羅偉光表示，警方取走蘋果基金的資料，不排除涉及新聞材料，公司正與律師研究下一步行動，包括申請禁制令及司法覆核等。壹傳媒工會發言人林偉聰強調面對打壓時更應該謹守崗位。他表示，公司在國安法生效後，有提升加強保護消息來源等措施。

民主黨立法會議員涂謹申亦認為，搜查令已列明搜查範圍不包括新聞材料，若警方觸碰到任何新聞材料已經超越搜查令範圍，可以到法庭追究；又指記者有責任保護新聞材料，若警方認為部分資料並不屬新聞材料，應該將資料封存，再提交至法庭處理，員工亦有權在旁監察或拍攝搜查過程。

【港區國安法】郭嘉銓指昨採訪安排是新嘗試 警方會作檢討優化

身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊則稱，國際關注壹傳媒集團創辦人黎智英被捕的案件是理所當然，惟不應被政治立場影響作出偏頗報道，強調於法治下不論是否傳媒人或傳媒機構老闆，任何人犯法都不會有特別對待。

不過他提到警方昨只部分傳媒進入封鎖線採訪的做嗤不理想，根據一般新聞自由原則，採訪應該一視同仁，認為如有正式記者證，又屬於傳統上大家熟悉的傳媒，不應該得到不同對待；又認為大家應以平常心看待今次案件，現時如任何人私下判斷，指案件是「莫須有」的行為，對執法人員是侮辱。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡