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涉4年前旺角參與暴動　無業漢提堂准保釋候訊

社會 12:48 2020/08/11

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

被告陳俊樂（白衣者）今到西九龍裁判法院應訊。（林欣樂攝）

2016年年初二旺角發生騷亂事件，事隔至今已逾4年，1名28歲無業男子被控1項參與暴動罪，今（11日）於西九龍裁判法院提堂。控方申請押後案件以準備文件轉介至區域法院，涉案被告暫時毋須答辯。裁判官批准押後案件至8月31日，被告准保釋候訊，毋須到警署報到等。

【港區國安法】記協指港府對待傳媒應公平公正　不應區分是否合作而決定採訪工作

報稱無業的被告陳俊樂（28歲），被控1項參與暴動罪，控罪指他於2016年2月9日在九龍豉油街連同譚百熙及其他人參與暴動。

【港區國安法】黎智英今早仍未獲釋　被押往西貢香港遊艇會搜查

案件今提堂時，控方申請押後案件以準備轉介至區域法院文件，被告暫時毋須答辯。控方同意被告在有條件下保釋，包括以原有保釋金5000元保釋，不得離港。控方又指不會提出到警署報到等條件，獲裁判官批准。被告准保釋至8月31日，案件於西九龍裁判法院再訊。

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記者：林欣樂

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