【好人好事】熱心山友自發清理小夏威夷徑　上落2次拎兩大袋垃圾落山獲讚

▲ 有熱心山友自發清理小夏威夷徑，提取兩大袋垃圾落山。

在新冠肺炎疫情爆發後，不少人選擇周末上山呼吸新鮮空氣，卻往往留下不少垃圾。有將軍澳後花園之稱的小夏威夷徑，近日有外傭在山澗野餐，留下大量垃圾。有網民拍到有熱心山友自發到小夏威夷徑執垃圾，被網民大讚。

熱心山友自發執垃圾

有網民在Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷)」上載兩張照片，指出在將軍澳小夏威夷徑見到的兩類人，對比甚大。第一張是在限聚令之下，有10名身穿行山裝備的人士一同行山，其中還有人帶隊。

第二張照片則可以見到有一名中年男士戴上勞工手套，提著兩大袋垃圾下山，甚為吃力。樓主更指已見他上落兩次。

▲ 中年男士獨自提著兩大袋垃圾。（圖片來源：香港行山遠足之友(吹水山谷) Facebook）

帖文引起不少網民讚好，不少人大讚他是一個好人，感謝他的默默付出。有人表示自己也經常到小夏威夷徑清垃圾，直言該處的垃圾「清不完」，認為自己垃圾自己帶走是行山基本要做到的事。

亦有人將重點放在違反限眾令的行山人士身上，直言近日仍每天都見到一大班人行山，當中不少更沒有戴上口罩，直斥「你哋唔好害人啦」。

外傭於山澗洗頭沖身

TVB節目《東張西望》近日亦曾採訪小夏威夷徑，沿路發現不少垃圾，如食物包裝袋和口罩，樹枝上更勾著多袋垃圾。到小夏威夷瀑布時，更發現有大批外傭身穿泳衣或背心短褲，在溪澗聚集。她們不戴口罩，無懼疫情在山澗野餐，更用溪水洗頭沖身，令現場遺下一堆肥皂泡流入山澗。

石澗旁亦遺下多袋垃圾，有飲完的膠樽隨水漂流，也有西瓜皮被隨意丟棄。在現場清理的外判清潔工表示，近日行山路徑多了一倍垃圾，瀑布旁更清出一個小貨車的垃圾。

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責任編輯：羅嘉欣