【巨星至愛】木村拓哉IG揭私房恩寵時尚配飾　Rolex+Supreme+Goro's長居三甲

▲ 潮爸木村拓哉，一向是潮流指標，究竟他這陣子又情歸哪個品牌？答案源自他的Instagram。

木村拓哉肯定是近20年來日本藝能界中最著名的演員，自他出道以來，不少劇集突破收視紀錄，而他所穿所戴更曾經引發不少潮流。現在雖然女兒長大成人，但仍以潮爸姿態出現，從沒半點放鬆，究竟他這陣子又情歸哪個品牌？答案源自他的Instagram。

▲ 今年年初富士電視台60周年特備劇《教場》，雖然只得兩集，但木村的白髮造型叫人留下深刻印象，所佩戴的眼鏡正是Masunaga Waldorf的出品。（網上圖片）

▲ Masunaga Waldorf眼鏡是日皇御用的眼鏡品牌，每生產一副眼鏡都多達200多個工序，品牌檢控非常嚴格，圖中的一副藍銀色鏡框正是木村拓哉在電視劇《教場》中所佩戴的款式。（$4,980/圖片眼鏡大師提供）

▲ 木村拓哉的便服幾乎由Supreme一手包辦。」圖片：木村拓哉ig）

近日日本影星木村拓哉又成了大家的談論對象，原因還不是因為電視台將他由出道早期到大熱的電視作品一口氣重新推出，當中包括《愛情白皮書》、《悠長假期》和《戀愛世紀》等12套劇集全部作網上免費播放，立即勾起大家的美好回憶。

▲ 從木村拓哉的Instagram中可將到這位引發過不少潮流的影星，今天的至愛品牌是Goro's的純銀首飾。（圖片：木村拓哉ig）

▲ 說到Goro's的招牌設計就一定是羽毛狀銀飾，每個羽毛銀飾的紋理不盡相同，用人手製造。（上金金繩綠松石特大羽毛吊飾 $23,200 / www.deltaone.com.hk）

▲ Goro's的矜貴在於有錢都未必購買得到，品牌位於原宿的總店每日早上11時給顧客派籌，店內每次只可以容許有4人進內購物。有趣的是如果店員覺得你和品牌的產品並不配合，絕對有權不售賣給你。

而事實上，木村拓哉除了是近代最成功的日本影星外，他的衣著亦直接影響過我們，當年的他穿上Red Wings就令整個日本和東南亞市場為之瘋狂。

而隨著他於今年5月首次開設個人的instagram以來，讓我們可以更了解他在熒幕以外的個人口味，例如從他的ig內我們就得知他對街頭品牌Supreme和銀器品牌Goro's近乎瘋狂程度，日常生活所穿所戴幾乎都是由這兩個品牌組成。

▲ 木村日常生活戴上Rolex Daytona腕錶。（圖片：木村拓哉ig）

▲ 白面Rolex Daytona腕錶，炒價約$185,000。（圖片由Rolex提供））



至於戲內又如何？早前在富士電視台60周年特備劇《教場》內，他一頭白髮造型，配合接近百年歷史廠房位於「眼鏡聖域」福岡的Masunaga Waldorf眼鏡，的而且確給人耳目一新的感覺。

▲ 電視劇《摘星廚神》中的木村經常手持VASCO的Leather Nelson 2Way Bag。（網上圖片）

▲ 來自日本的VASCO的Leather Nelson 2Way Bag，由日本職人製造，早前預訂已經爆滿，有興趣者可致電查詢，到貨期約12至1月份。（售價未定/圖片由Heather Healer提供）

此外，他在電視劇《摘星廚神》演出中經常使用皮革品牌VASCO的Leather Nelson 2Way Bag，亦得到高度注視。

這個品牌的皮革產品由日本職人製造，以紮實的車工配合頂級Cowhide植物鞣製牛革縫製而成，袋身色澤潤厚，配合Universal Fastener黃銅拉鏈和hardware，隨著時間流逝而帶出舊化感覺，更是令人愛不釋手，如今經木村在劇內使用，看來又成為大家搶購的目標。

產品查詢：眼鏡大師（2838 4828）、Heather Healer（3954 5102）、www.deltaone.com.hk

記者：何偉雄