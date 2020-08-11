【正能量】中學生出書為香港難民中心籌款　以家鄉食譜帶出7位難民流離失所悲情故事

▲ 15歲的Chloe Yau走訪香港難民中心，出版難民家鄉食譜《The Displaced Cookbook》，為基督教勵行會的難民服務中心籌款。

在地球村下，大家對香港有難民在苦候其他國家接待，有多少認知？他們跟我們一樣，在出生地本已安居樂業，卻遭到不幸，流亡在外，生活困苦。中學生Chloe去年採訪了7位難民女性的心聲，用她們家鄉食譜再配合難民個人流亡故事，希望帶出人們欣賞到她們的才藝，日後有平台讓她們的畫作、詩歌有展示機會，令她們在苦困中心靈獲滋潤。

15歲的Chloe Yau製作的食譜《The Displaced Cookbook》，現為基督教勵行會的難民服務中心籌款。就讀國際學校的她，去年由媽咪帶同一家四口到難民中心，參加一個人物圖書館的活動，讓她第一次知道香港原來有難民。

▲ 食譜共有25道菜，食譜連帶她們的流亡故事。(黃建輝攝)

媽媽邱太Winnie是父母效能訓練課程導師，她謂有2位朋友不約而同在基督教勵行會開辦的難民服務中心當義工，一位是讀心理學的女生，她在中心負責輔導難民，而另一位外籍朋友是跟她一樣，從事父母效能課程導師，在中心幫手為難民們煮飯，因緣際會下讓她開始認識到香港難民的事，去年邀請一家人參加中心主辦的「人物圖書館」活動，丈夫和子女各自聽到3個人士的故事。

她意想不到是女兒深受感動，適藉她去年讀9年級時的暑假，需要策劃來年的IB國際文憑課程中學項目（MYP）個人設計功課，萌生藉撰寫食譜帶出難民的故事，讓更多人知道這備受忽略的族群，也希望得到社會的尊重和接納。

▲ Chloe和媽媽(右)謂希望這本書喚起大家對難民的困難和處境的認知。(黃建輝攝)

▲ 難民提供的手寫食譜只倚靠個人經驗記錄，不會標明食材份量，她需要用心整理出脈絡。(黃建輝攝)

提升認知 喚起共融

Chloe謂自己生活圈很單純，初中時只在書本，及曾製作過介紹這主題的海報，但對難民課題非常陌生，一直到去年參加人物圖書館，才知道香港有難民。

食物是世界共通語言，令大家回到家的感覺，食物同時也帶有歌頌文化的意義，故想刊登出她們的家傳食譜，帶出她們原居地的獨有文化。 食譜共有25道菜，製作上不會很複雜，期間也曾上網學習，希望盡量製作出最貼切食譜的味道。

叫她意外是當時她只是為策劃功課而向基督教勵行會叩門，但卻獲機構欣賞其意念、提出合作，最後為她安排7位人士訪問，藉著她的出版物為難民籌款。

▲ Chloe謂策劃出版食譜，讓她拓闊生活圈。(黃建輝攝)

▲ Chloe按印度難民的食譜製作小食。(黃建輝攝)

親力親為 跟進細節

她解釋，由零到製作過程，都要落手落腳，例如受訪難民不能暴露身份，故拍照時統一用手演想表達接納和愛的手勢。全部訪問一天內完成，故之前要擬好問題，找攝影師幫忙拍照；之後，按照難民提供的食譜把食物製作出來，及為食物造型拍照，而之前她更情商了一位師姐教自己拍食物等技巧。

製作和訪問期間，她也因此喚起想去幫助弱勢的使命感。

傾聽她們往事時，發現7位女士很有才華和經歷，她們當中有的畫畫很靚，或有編織天份，有的擅長寫詩等等，但這裏沒有平台去展示才幹，能感受到她們生活很單調。

其中有位受訪的巴基斯坦前老師，在家鄉時已很喜歡寫作，來港後有機會參加勵行會寫詩班，啟動了她的才華。

她也記載了這位巴基斯坦老師介紹她的家鄉小吃——著名茗茶小食Palak Pakora，因她家鄉有不明文規定，每逢下雨時人們便會弄這小食，食材包括有鷹咀豆粉、菠菜、洋蔥及薑黃粉等，其香味常令她回想童年。

那是她和爸爸的共享回憶，故這食物令她在下雨時特別思鄉。

▲ 採訪當天，攝影師捕捉到巴基斯坦籍老師在烹飪。(受訪者提供)

她採訪過最悲情是一位斯里蘭卡年近70的長者，她曾經涉及政治紛戰而入獄，其司機、工人也因此被殺，後來家人因各自避難而分散，她獨自逃來香港12年，因家人不在身邊，各樣原因令婆婆患上抑鬱，精神上有很多創傷需要輔導。

婆婆說起往事也哭了，連帶令我也不禁哭起來。

▲ 食譜中記載到這位斯里蘭卡長者的流亡故事。(受訪者提供)

望增展示機會 滋開生命

難民們全都經歷過很大創傷，她謂最大觸動是她們因身份為不能在港工作，縱有才幹也缺乏展示的機會，對前路也沒有想法，而她們是很希望被社會認同和接納。

她們和我們一樣，本來生活好好，但一個戰亂，或因各樣原因而被迫流亡，到港後因身份關係，也只有能力住劏房，因此難民中心能為他們舉辦不同類型的興趣活動，讓他們可以跟外界有接觸。

▲ 過程需要親力親為，包括為食物設計擺盤及排版。(黃建輝攝)

Chloe謂希望這本書喚起大家對難民的困難和處境的認知，她自己也因為製作這本書，建立起同理心，並敢於跟不同背景人士溝通。

Winnie謂，整件事令Chloe有很大成長。

她自己去了很多次難民中心，進行後期製作，我並沒有陪同，讓她自己去處理！見到她被這件事啟動了初心，很投入，也很感動。希望這本書能表達香港如此有活力的難民團體，讓更多人關注他們需要。

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記者：胡麗珊