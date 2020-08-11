【新冠肺炎】皮膚症狀反映染疫嚴重程度　麻省總醫院：12%患者首病徵為皮疹

▲ 麻省總醫院指出，12%患者首病徵為皮疹。

香港的第三波新冠肺炎疫情嚴竣，確診個案數字更連續十多日突破三位數字，許多個案都無法追蹤感染源頭。美國麻省總醫院發現新冠肺炎引致的皮膚病徵，能反映出病情的嚴重程度。以下是一些要留意的症狀。

1. 新冠肺炎引起的皮膚病症範圍廣闊。輕度感染者腳趾可能呈紫色，稱為「新冠腳趾」

2. 感染程度嚴重者則會出現網狀紅疹，反映出患者體內有危害生命的血塊。

研究分析來自31個國家、共716個患者的數據，發現特定的皮膚病徵可能是感染到新冠肺炎的唯一跡象，或會伴隨其他新冠肺炎的病徵。

麻省總醫院（MGH）與哈佛醫學院（HMS）的研究人員與美國皮膚病學會及國際皮膚病學會聯盟合作設立了一份國際登記名冊，描述及將與冠狀病毒感染相關的皮膚疾病分類。

登記名冊研究報告及其臨床調查在《美國皮膚病學雜誌》出版前已在網上發布。

麻省總醫院及哈佛醫學院的皮膚學首席研究員Esther E. Freeman指，登記名冊的資料能為傳染病人員提供新冠肺炎的疾病演變及過程的資訊，對為應否為有特定皮膚症狀的患者進行活性感染測試提供指引，判定應將患者隔離及提供治療或接受抗體測試，以便事先確認或排除感染新冠肺炎的可能。

她表示：「登記名冊廣泛列出由新冠肺炎引起的皮膚病徵。我們未有發現新冠肺炎能單獨引起某類皮疹，不過反而會引致多種皮疹。」

麻省總醫院及哈佛醫學院收集了716宗懷疑感染新冠肺炎患者的皮膚病徵資料，當中包括171宗經實驗室檢測證實受感染的患者。

皮膚症狀與染疫嚴重程度有關

研究發現，經由實驗室確診的個案中，最常見的症狀是麻疹狀紅斑，有22%，通常出現於中度感染患者身上。

而所謂「新冠腳趾」（類似凍瘡）即令患者腳趾、腳後跟或手指出現紅或紫色的痕癢小腫塊，並通常出現於暴露冷空氣或表面的皮膚。有18%登記名冊中的患者出現這種症狀，而患者通常屬於輕度感染。

至於，網狀紫斑（由微細血管中的血塊引起），一般出現於6%的患者身上，這類患者的病情通常較嚴重及需要住院。

Freeman指：

大部分的皮疹均與新冠肺炎的其他症狀同時或緊接出現，但有12%患者的皮疹是患上新冠肺炎的首個病徵。大家需要留意自己的身上若無故出現不尋常的皮疹，或出現以上提及的皮疹，你便可能需要聯絡醫護人員尋求協助。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2