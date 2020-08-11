【戒片神器】港媽75蚊買迷你仿真馬桶　2歲半女靠「戒片神器」7日輕鬆戒片

▲ 港媽分享75元購買戒尿片神器，輕鬆7日戒掉尿片。

不少父母希望幼兒早日戒甩尿片，但戒尿片難題非一日可以解決。日前有港媽於社交媒體分享兒童迷你仿真馬桶，讓2歲半女兒擺脫對尿片的依賴，最終女兒使用「假馬桶」後一個星期，成功戒片。

港媽於Facebook群組「淘寶開心share」發帖並上載圖片，指在購物平台淘寶購買一個兒童仿真馬桶給女兒，希望女兒戒片成功。因馬桶的外形有趣，與成人馬桶相似，「女兒見到好開心」。

網民大讚有效實用

港媽分享指，馬桶以港幣75元購買，2歲半的女兒用一個星期便成功戒片。不少網民留言，大讚「戒片神器」非常有效，「我仔用咗兩日就成功」及「半小時叫佢屙一次，保持一星期，好快戒到」，又稱清洗非常方便。有網民建議父母們可買子母板加腳踏，「小朋友坐下睇下書，好快戒到」。

4大幼兒戒片跡象

據衞生署網頁資料，家長如發現孩子出現下列任何一種跡象，就可以嘗試為幼兒戒尿片。

1. 孩子午睡時沒有尿濕，或可在日間最少保持尿片乾爽兩小時。

2. 孩子有規律的大便時間。

3. 孩子能向家長表達要上廁所，並服從簡單指示，對上廁所或坐便盆感興趣。

4. 孩子會因為尿片濕了或髒了而影響心情。

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責任編輯：王明芳