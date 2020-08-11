【新冠肺炎】港府為22幢有多戶確診樓宇住戶免費檢測　涉4.4萬名居民

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，民政事務總署因應疫情發展及衞生署轉介，將為個別樓宇和屋邨居民提供一次自願性質的免費病毒檢測服務，涉及竹園北邨松園樓、大同新邨大公樓、顯徑邨顯慶樓、天澤邨澤星樓等共22幢樓宇及若干村屋，涉及約4.4萬名居民；明起先向竹園北邨松園樓及大同新邨大公樓居民派發咽拭子採樣套裝，及後陸續擴至其他樓宇和屋邨。

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民政總署今日表示，因應疫情發展及衞生署的轉介，明起將為有數戶確診個案，屬風險較高的住宅樓宇，提供一次自願性質的免費病毒檢測服務，共涵蓋22幢樓宇及若干村屋，涉及約44000名居民，部分樓宇名單如下：

黃大仙區：

竹園北邨松園樓

油尖旺區：

大角咀大同新邨大公樓

沙田區：

美林邨美楓樓

顯徑邨顯慶樓

元朗區：

南坑村

天澤邨澤星樓

西貢區：

將軍澳彩明苑彩富閣

將軍澳富寧花園第6座

荃灣區

象山邨秀山樓

九龍城區

德朗邨德瑞樓

葵青區

長康邨

長青邨青松樓

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署方明(12日)起與東華三院和旺角街坊會陳慶社會服務中心，將分別向竹園北邨松園樓和大同新邨大公樓的居民派發咽拭子採樣套裝和登記表格。

然後亦陸續與仁濟醫院董事局、樂善堂、基督教靈實協會及博愛醫院合作，擴至其他樓宇和屋邨，相關屋邨或大廈管理處會適時通知居民有關檢測的時間表。

發言人稱，與上一輪的社區檢測計劃一樣，居民的登記表格會交予夥拍的慈善團體和社會服務機構處理，樣本瓶則會交由檢測承辦商華昇診斷中心進行測試；是次檢測計劃的範圍主要集中於個別樓宇，以便集中資源協助衞生防護中心早日找出隱性傳播鏈。

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責任編輯：陳正怡