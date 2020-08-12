疫情下基層家庭陷困境 　單親爸獲支援修補事業家庭

▲ 「友伴童恒」學童支援計劃，導師可跟進學童的功課輔導，減低疫症期間停學帶來的影響。（程志遠攝）

一場席捲全球的新冠肺炎，疫情下全城生活大受影響，史無前例的限聚令、在家工作、學校停課等等，很多人也要重新適應這個新常態。學童經歷數月停課，學習進度受阻，父母又未必有時間貼身照顧，幸得一些良心企業在這艱難時期伸出援手，協助基層家庭度過難關。

相信一眾家長們，對於今次長達數月的停課也相當頭痛，教育局宣布新學年暫時不能面對面授課，中小學均需要在教學進度上重新調整。上學除了是小朋友的學習時間，也令家長可放心出外工作，一旦停課，父母們就要花時間及操心留家照顧子女，分身不暇也難以兼顧。

▲ 課堂上導師們除了教授知識，亦有課餘時間，讓學童有時間享受玩樂。（程志遠攝）

單親爸爸疫情下失業

黃先生一直從事運輸業，與女兒黃聖雅居住在將軍澳屋邨，因為疫情及家庭原因，導至於半年前失去工作。當時正值疫症初期，失業期間只能困在家，既與太太關係緊張，更要獨自在家照顧8歲女兒，自己又不懂得教導她。事業家庭兩失意，生活頓時變成重擔，令他心情極度低落，陷入無助的困境當中。

經朋友介紹下，黃生申請了香港家庭福利會下的託管服務，他每天會接送聖雅到家附近的賽馬會將軍澳青年坊。主要像補習形式，由一位導師照顧8至9位學生，幫忙學童核對功課及溫習。雖然對學童的學習有幫助，不過因為師生比例較高，導師未必能照顧到每位同學的需要。

▲ 黃生利用女兒在中心託管的時間，再次求職幫補家計。（程志遠攝）

基層家庭缺資源

黃生也坦言：「聖雅初時也甚抗拒，不大願意前往，寧願留在家中。不過始終是小朋友，在家中自然會懶散，很多時很晚才起床，又不會自動自覺做功課及溫習。長時間留家玩電話、電腦及看電視，變得愈來愈沒有興趣學習，我對女兒成績很緊張，怕她追不上進度，荒廢學業。」

黃生面對的問題，也是很多基層家庭的寫照，他們未必有資源找私人補習老師補習，並要兼顧生計，生活已很艱難，在疫情下更加百上加斤。今年6月，由聖雅各福群會主辦及香港家庭福利會等7間社福機構協辦的「友伴童恒」學童支援計劃，得到恒生銀行1,000萬元支持，針對這些基層家庭及學生提供支援服務，協助他們度過困境。

▲ 停課期間，聖雅說每日都有大約5份功課，有導師協助下能更快完成。（程志遠攝）

學童停課壓力大

聖雅各福群會早前進行了一項「高小學童復課壓力」問卷調查，訪問了約2,000名小四至小六學生，發現有高達7成以上同學面對不同程度的學習壓力。「友伴童恒」計劃與7間社會服務機構及14間小學合作，提供額外學習資源及支援，包括加強功課輔導、託管服務、心理情緒支援、網上學習系統等，希望學童能重拾自信，為復課作好準備。

在計劃下，將軍澳青年坊將平時一般的功課輔導及託管服務提升，增聘了更多導師，令師生比例下降，以及延長服務時間，聖雅也在計劃中受惠。現在導師學生比例約為1對3至4，導師們除了幫學童核對功課，亦有更多時間可以與他們進行各式各樣的課外活動，例如做手工、甚至玩樂時間，令小朋友在停課期間生活更加充實。

▲ 「友伴童恒」學童支援計劃有助降低師生比例，以1對3為目標。

女兒更主動自律

黃生表示參加計劃後，聖雅比以前更期待到青年坊，主動於早上8時起床，生活更有自律性。而且感覺到她有動力學習，與導師們相處融洽，心情也開朗得多，也放心將女兒交託給導師照料。黃生因而有更多時間搵工，最近也重新投入職場，轉行做維修工程。多出了的私人時間，也與前妻有更多溝通，連家庭關係也得以修補，減輕了生活的重擔，感到很安慰。

聖雅亦很喜歡到中心，她說停課後留在家只能看電視，生活苦悶，來到中心有多位不同的導師陪伴，又幫她解決英文語法上的疑難，亦可以與導師及其他小朋友一起學習及玩樂。她最喜歡Kit哥哥跟她玩UNO及魔力橋等遊戲，也希望可以繼續參加這個計劃。

▲ 疫情嚴峻，現時有部份服務亦要暫停。

青年導師同受惠

「友伴童恒」計劃現聘請了超過350名導師，部分導師由恒生和聖雅各福群會合辦的網上青年職學平台招募，為有意投身教育及社福界的青年提供就業機會。今年就讀社工系Year 1的大學生穎灝，一直在將軍澳青年坊擔任長期義工，除了能幫助學童外，也可讓自己學懂與小朋友相處，為自己實習前作好準備。

穎灝稱：「疫情下小朋友的學習進度嚴重受阻，家長又未必有時間督促子女，知識汲收的確會有影響。尤其是小四至小六學生，開始進入反叛期，未必會很聽話及專心溫習，自學能力亦不足，但這個時期打好基礎很重要。」「友伴童恒」計劃能增加師生比例，一班可增至兩個導師，因此能更有效保持學習進度，亦可貼身照顧學習底子較弱的學生。

除了學習以外，對小朋友的成長過程也有好處。穎灝說現在有更多時間與小朋友相處，可了解他們的性格特點，更能打破隔膜融入其中。他甚至覺得時間太短，有時做功課及溫習時間已佔了很多時間，沒有課餘時間玩樂，不想令小朋友感到失望。

「友伴童恒」計劃暫時主力幫助現有服務使用者，不過現時社會上仍有很多像黃生及聖雅般有需要的基層家庭。計劃早前亦獲延長至今年12月，預計約有3,500名基層學生或家庭受惠，只望學童們能在疫情下茁壯成長，回復正常學習生活。

▲ 社工系一年級大學生穎灝，認為計劃能幫助有需要家庭外，對自己亦是一個學習機會。（程志遠攝）

記者：張頌婷