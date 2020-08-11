【減肥修身】3孩靚媽梁芷珮5招「燒脂爆汗操」 毋須出街感覺如跑步30分鐘
親子 14:32 2020/08/11
出街跑步要戴口罩好辛苦，想在家都可以練心肺及燒脂減肥，可以試跟3孩靚媽梁芷珮（Christy）做「燒脂爆汗操」，她上載運動影片並指出，想減磅瘦身就要做多做Cardio（帶氧運動 ）練心肺，她介紹的5動套作，做完的感覺猶如跑步30分鐘！
繼早前的練腹肌及修緊手臂的影片大受歡迎後，梁芷珮收到很多女士查詢在家燒脂爆汗的心得，所以她特別拍攝一條「燒脂爆汗操」，分享5套自己常做的動作。
她建議每個動作做30秒，5個動作一次過做3次，就有出去跑步30分鐘的感覺。
唔開冷氣，做一set已經爆汗！
第1招
第2招
第3招
第4招
第5招
【點擊睇片】（影片獲梁芷珮授權轉載）
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責任編輯︰林綺玲