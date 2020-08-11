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【減肥修身】3孩靚媽梁芷珮5招「燒脂爆汗操」　毋須出街感覺如跑步30分鐘

親子 14:32 2020/08/11

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

3孩靚媽梁芷珮分享5招在家做到的「燒脂爆汗操」。

出街跑步要戴口罩好辛苦，想在家都可以練心肺及燒脂減肥，可以試跟3孩靚媽梁芷珮（Christy）做「燒脂爆汗操」，她上載運動影片並指出，想減磅瘦身就要做多做Cardio（帶氧運動 ）練心肺，她介紹的5動套作，做完的感覺猶如跑步30分鐘！

繼早前的練腹肌及修緊手臂的影片大受歡迎後，梁芷珮收到很多女士查詢在家燒脂爆汗的心得，所以她特別拍攝一條「燒脂爆汗操」，分享5套自己常做的動作。

她建議每個動作做30秒，5個動作一次過做3次，就有出去跑步30分鐘的感覺。

唔開冷氣，做一set已經爆汗！

第1招

先四肢撐起身體，屈膝，再跳起。（影片截圖）

第2招

雙腳張開成肩膊闊度並蹲下，雙腿發力跳起。（影片截圖）

側面角度。（影片截圖）

第3招

屈曲前腳90度成弓步，左右交替。（影片截圖）

第4招

放一條繩在前面，雙腳快速來回跨過。（影片截圖）

第5招

比第一招進階，要先將全身壓在地上。（影片截圖）

【點擊睇片】（影片獲梁芷珮授權轉載）

更多梁芷珮keep fit招數，即睇︰

【4招運動橡筋修手臂】

【一條毛巾簡易練腹肌】

 

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責任編輯︰林綺玲

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