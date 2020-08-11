【生命鬥士】19歲女生患上乳腺癌勇敢抗病　剃光頭參加選美比賽奪得后冠

▲ 越南少女Tran Thuy Tien在19歲時確診乳腺癌二期，而她沒有一直消沉，接受治療時更剃光頭髮參加選美比賽。

正值花樣年華，卻不幸患上重病，許多人可能難以接受。但越南一名少女卻勇敢正面面對，甚至繼續追夢。越南少女Tran Thuy Tien在19歲時確診乳腺癌二期，令她一度受到打擊，而她沒有一直消沉，在接受治療的同時，更剃光頭髮參加選美比賽，勇敢的表現令她受到傳媒爭相報道，而她更在比賽中奪得后冠，用自身經歷鼓勵同路人。

據《泰國世界日報》報道，越南少女Tran Thuy Tien出生在河內一個普通家庭，高中畢業後，以優異成績考上河內市對外貿易大學商務英語系，卻在入學不久、19歲時確診乳腺癌二期。

突然患病令她受到很大打擊，但她認為父母一定比自己更難過，於是她鼓勵自己重新振作。除了接受治療外，為了維持樂觀心境，她參加了「2019河內市對外貿易大學優雅小姐」選美比賽，一邊抗病一邊受訓，在準備比賽的過程中，常常令她忘記病痛。

她的經歷受到當地媒體注目，而她更剃光頭登上選美台階，展現自信一面，最終在比賽上奪得后冠，同時獲得「勵志小姐」的稱號。當她在台階上摘下假髮時，獲得在場觀眾熱烈鼓掌，深受感動。

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責任編輯：羅嘉欣