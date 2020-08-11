區議員仇栩欣與男生被控襲警　警員庭上笑遭官質疑「有咩咁好笑」

▲ 首被告仇栩欣（白裙）今到東區裁判法院應訊。（經濟日報記者攝）

東區區議員仇栩欣與23歲男學生，涉於去年8月在北角英皇道襲警，兩人否認襲警罪，案件今（11日）於東區裁判法院開審。案中遇襲警員作供指，案發時看見兩名被告偷拍自己，由於現場有群眾責罵兩人，出於安全著想而截停兩人，惟兩人一度情緒激動，大叫及用手推他胸口。警員出庭作供時，一度面露笑容，被裁判官質疑「有咩咁好笑」。

被告仇栩欣（23歲）及報稱學生的勞澤乾（23歲），各被控1項襲擊在正當執行職務的警務人員。控罪指，兩名被告於2019年8月11日，在北角英皇道395號僑冠大廈外襲擊在正當執行職務的警員許景耀。

兩人否認控罪，案件今開審。警員許景耀供稱，他與小隊指揮官林督察於晚上約9時在北角英皇道及糖水街一帶巡邏，當時有大量白衣及紅衣人士在英皇道438號富臨皇宮外聚集，而現場有大量巿民圍觀。

許指當時一邊巡邏，一邊透過揚聲器呼籲現場市民離開，其後他在商務印書館外看見兩名被告，其中女被告用手機拍攝自己，而當時現場有人以「曱甴」等字眼責罵兩名被告，他為兩人安全著想，便轉身截停兩人。

許續供稱，女被告當時情緒激動及大叫「走開啦！關你咩事！」女被告又用右手推他胸口，男被告亦用右手推他胸口及大聲講「唔好行埋嚟」。許指當時被兩人推致扭傷腰部，女被告情緒依然激動及嘗試再推他，許遂將女被告控制在地上，及後為女被告套上膠手扣及交由其他警員跟進。

裁判官其後問許當時如何控制，許供稱當時用一隻手按在女被告背部，女被告便攤到地上，而另一隻手則捉住女被告的手。

辯方盤問許時，質疑許供稱現場有人責罵兩名被告，但在女被告案發時手機拍攝的片段中，卻沒有錄得任何人的罵聲，許回應指當時是從離被告較遠的群眾中聽到。

辯方又質疑，當時許並非為兩人安全著想，而是因為兩人偷拍自己，因此惱羞成怒。許否認。

裁判官根據女被告的錄影片段，質問許為何當時聽到有群眾指罵被告，卻不是處理群眾，反而是轉頭處理被告，又問許當時同行督察得知有人偷拍，是否曾訝異地說「偷拍」。面對裁判官提問，許卻面露笑容。裁判官隨即質問許，「有咩咁好笑」，並要求許作出澄清。許沉默數分鐘後，在裁判官督促下，許稱因為裁判官有所誤會，指自己亦控制不到督察當時的反應。聆訊下午續。

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記者：王仁昌