涉背包藏5條索帶　廚師准簽保守行為

▲ （經濟日報資料圖片）

去年11月荃灣有反修例示威活動，25歲廚師涉於背包藏有5條索帶，被控管有攻擊性武器或工具作非法用途使用罪，案件今（11日）於西九龍裁判法院再訊，被告准以1,000元自簽及守行為24個月。

報稱廚師的被告葉子健（25歲），被控1項管有攻擊性武器或工具作非法用途使用罪，控罪指被告於2019年11月10日，在荃灣眾安街47號外管有5條索帶，意圖作非法用途使用。

案件今再提訊，控辯雙方同意被告以守行為處理本案。裁判官准被告以1,000元自簽守行為24個月，期間不得干犯暴力或刑事損壞罪行。

案情指，案發當日荃灣有示威活動，警員接報到場進行驅散，至晚上10時許，警員發現身穿黑衣的被告在現場，並追捕至眾安街，並在藥房外找到1個背包，被告指他只是路過，警員在背包內搜出索帶、手套、口罩及被告的錢包等，警員將被告拘捕。

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記者：林欣樂