  • 31°C
香港時間 : 2020811日 (二) 16:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

涉背包藏5條索帶　廚師准簽保守行為

社會 14:19 2020/08/11

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

去年11月荃灣有反修例示威活動，25歲廚師涉於背包藏有5條索帶，被控管有攻擊性武器或工具作非法用途使用罪，案件今（11日）於西九龍裁判法院再訊，被告准以1,000元自簽及守行為24個月。

報稱廚師的被告葉子健（25歲），被控1項管有攻擊性武器或工具作非法用途使用罪，控罪指被告於2019年11月10日，在荃灣眾安街47號外管有5條索帶，意圖作非法用途使用。

案件今再提訊，控辯雙方同意被告以守行為處理本案。裁判官准被告以1,000元自簽守行為24個月，期間不得干犯暴力或刑事損壞罪行。

案情指，案發當日荃灣有示威活動，警員接報到場進行驅散，至晚上10時許，警員發現身穿黑衣的被告在現場，並追捕至眾安街，並在藥房外找到1個背包，被告指他只是路過，警員在背包內搜出索帶、手套、口罩及被告的錢包等，警員將被告拘捕。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂

請願示威 刑事損壞

最高瀏覽

【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
17:53 2020/08/10
【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
【新冠肺炎】消息：限聚令及禁堂食令延長7天至8月18日
15:32 2020/08/10
【新冠肺炎】消息：限聚令及禁堂食令延長7天至8月18日
【現代韋小寶】鄧兆尊帶新歡上鏡見苑瓊丹　享齊人之福直言：最鐘意豬扒
11:49 2020/08/10
【現代韋小寶】鄧兆尊帶新歡上鏡見苑瓊丹　享齊人之福直言：最鐘意豬扒