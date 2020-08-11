【新冠肺炎】理大8項目獲批1,800萬元　研手提檢測儀及地理信息系統分析社區傳播鏈

▲ 理工大學將研究開發體積細小及便攜的新冠病毒檢測儀。（理大提供）

新冠肺炎疫情持續，香港理工大學獲食衞局醫療衞生研究基金撥款逾1,800萬元，進行8項針對新冠病毒病的研究，包括建立新冠病毒基因與地理信息系統連接的數據庫，以及開發低成本的新冠病毒手提檢測儀等，預計部分項目最快18個月會有研究成果。

其中研究建立新冠病毒基因與地理信息系統（GIS）連接數據庫項目，獲批近300萬元撥款，研究旨在以反映本地個案的傳播聯繫，並研究基因變異對病毒傳播力的影響。

率領研究的醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，團隊會跟九龍東、九龍西、香港東及新界西共4個公立醫院聯網合作，目標收集1,000個樣本，以進行全基因組測序，加上分析病人的發病時間、位置及外遊記錄等，以分析社區傳播鏈，冀在24個月內完成，並會跟醫管局分享研究原材料及分析結果。

蕭傑恒續指，繼早前公布第3波疫情當中26宗個案病毒分析結果，其團隊最近兩周再分析多100宗個案樣本，發現部分主要爆發個案與印度海員及英國機師個案的病毒基因可以說是一模一樣，團隊將繼續追蹤研究。

▲ 理工大學醫療科技及資訊學系系主任葉社平（中）將率領團隊開發體積細小及便攜的新冠病毒檢測儀。（理大提供）

另一項目將研發低成本手提檢測儀器，率領研究的醫療科技及資訊學系系主任葉社平表示，團隊將開發體積細小及便攜的檢測儀，在機場、檢疫中心及診所等環境可即場得出結果。儀器會利用金納米粒子，透過恆溫環狀擴增法，檢測新冠病毒，該項目獲批約272萬元撥款。

葉社平解釋，團隊將透過自行研發的測試劑，憑肉眼觀察試劑顏色變化便可讀出檢測結果，如樣本病毒基因數量多，估計最快10多分鐘有結果，若數量較少則需20至30分鐘，比起進行大量檢測的傳統實驗室需時約1個多小時為快。他續指，開發階段會利用已抽取核酸的樣本進行測試，跟傳統檢測結果對比；完成開發後，會從衞生署及醫管局等合作伙伴領取未抽取核酸的原始（Raw）樣本進行檢測，期望日後可在無需抽取核酸的情況下檢測。

研究基金早前批出第2輪撥款涉及5,900萬元、共23項本地大學進行的研究，理大醫療及社會科學院研究團隊佔8項，佔該輪撥款總額及研究項目數目逾3成，涵蓋醫療科技、生物醫學、復康護理及社會科學等範疇。其中資助額最高的項目是追蹤新冠肺炎康復者的復康治療研究，透過門診或遙距方式進行，項目獲批約447萬元；其他項目包括研究公共屋苑排水通風管釋放的氣溶膠分佈特徵，以及疫情期間的心理創傷和不安全行為研究等。

▲ 香港理工大學今（11日）舉行網上視像記者會介紹8個獲批研究項目。（視像記者會截圖）

理大常務及學務副校長衞炳江表示，估計各研究項目在18至24個月會有成果，暫未知何時可應用在實際層面和量產等。葉社平形容，8組研究團隊同樣面對「同時間競賽」的挑戰，希望有關研究可盡快應用在臨牀方面。

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記者：馮琪雅