【離譜丈夫】新手媽全職湊B做家務壓力大　36歲老公只顧打機月賺萬二蚊入不敷支

▲ 一名新手港媽全職湊BB、做家務壓力大，可是36歲的丈夫只顧打機沒幫手。

新生命降臨為家庭帶來喜悅，照顧孩子是父母共同的責任，彼此扶持才能好好養育孩子。一名新手港媽近日卻在網上討論區分享，她全職湊BB、做家務壓力大，可是36歲的丈夫只顧打機沒幫手，加上他月入僅1.2萬元不足以應付開支，她沒要家用只靠自己積蓄生活。

該名新手媽媽近日在「親子王國」討論區發帖，表示產後全職湊BB，最初考慮到丈夫要返工，即使沒幫手湊BB她亦體諒，可是到BB在6個月大後食固體食物開始，丈夫的問題愈見明顯。

飯我煮，碗我洗，BB我換尿片沖涼，BB衫又我洗，我都覺得無嘢，係有時唔幫手都算，仲要搞事。

疫情下收入減半不夠用

她指自己產前與丈夫一樣任職銷售工作，可是疫情下市道差，丈夫現時每月只返工15日左右，放工回家卻呻累，只顧玩手機及打機，不願幫忙湊BB及做家務。

番屋企日日玩手機玩到天光先瞓，我煮好飯嗌食飯都要嗌幾次，拎住個手機撳撳撳，有時佢放假我準備BB輔食，佢又由得BB喺地下狂喊，都係睇手機。

她透露36歲的丈夫與前妻育一個小朋友，由老爺奶奶幫手照顧，因此他們未能幫她照顧BB。加上疫情下丈夫收入減半，每月只賺1.2萬元，她稱「我都已經唔要家用，用自己啲儲蓄」，買餸、BB用品費用都是她支付，深感開支大，表明「對老公好灰心」。

丈夫未準備好做爸爸

不少網民留言鼓勵她，她回應時表示自己今年23歲，準備與丈夫結婚前意外懷孕，二人都想要小生命，決定做父母。她指與丈夫拍拖、結婚時對方都很好，生活上又會忍讓她，直至BB出世便發現「佢根本未準備好做爸爸」。

她出生於小康家庭，小時候父母為工作經常不在港，她由小學起已由傭人照顧，在香港又沒有親人。她不希望孩子跟她一樣，而且不放心將BB交給外傭照顧，所以寧願親手湊BB。她坦言丈夫每月1.2萬元只夠支付水電費、管理費、差餉等，還要給奶奶家用照顧大仔，幸好現居的單位已供完。

網民留言對新手媽媽表示同情，認為她的丈夫「36歲人仲係好唔成熟」、「完全無少少責任心」，又提醒她應向丈夫索家用，不能只靠積蓄度日，因為小朋友是兩個人的，丈夫有責任供養孩子。另有網民建議她工作，聘請外傭照顧BB，「否則會有彈盡糧絶的一日」。

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責任編輯︰王俊賢