【回到大海】結束10年水族館表演娛人生涯　兩條白鯨「獲釋」將重返海洋

▲ 兩隻白鯨已抵達位於冰島附近的白鯨保護區進行適應。（圖片來源：The SEA LIFE Trust fb）

過去一直在上海一所水族館表演近10年的白鯨「小灰」及「小白」，早前經英國慈善機構「海洋生物基金會」（The SEA LIFE Trust）幫助下，目前兩隻白鯨已抵達位於冰島附近的全球首個白鯨保護區進行適應，為放生重返大自然作準備。

結束近十年表演生涯

據美媒《CNN》報道，今年12歲的「小灰」和「小白」在10年前於俄羅斯海域被捕獲後，即被賣往上海長風海洋世界，自此展開10年被圈養，同時需不停為遊客表演的生活。

直至一直提倡反對圈養鯨豚的英國旅遊景點營運公司Merlin Entertainment，收購了上海長風海洋世界後，在其旗下的「海洋生物基金會」幫助下，決定為「小灰」及「小白」安排放生。

完成適應將獲放生返回棲息地

「小灰」及「小白」早前已被安排送至全球第一個白鯨保護區，地點位於冰島南海岸外克雷茨維克灣(Klettsvik Bay)水域，面積達3.2萬平方公里，由「海洋生物基金會」與鯨豚保育組織（WDC）合作設置。

目前，兩隻白鯨現在正在探索當地水域以適應環境，完成適應後才再把牠們放生到更寬闊的水域。

據海洋生命信託基金負責人布爾（Andy Bool）表示：

經過長期計畫與訓練，我們非常高興小灰和小白回家的第一階段和計畫中一樣順利，目前團隊正在觀察牠們的適應能力，希望很快能順利幫助牠們回到棲息地。

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責任編輯：吳梓楓