【疫境自強】限聚影響茶館生意萌新意　創中國茶釀手工啤疫下與眾同Chill

▲ 疫境自強，樂茶軒主理人以葉榮枝逆向思維，把自己熟悉的茶，結合自己愛飲的啤酒來進行配對，創製出3款茶味啤酒。

如果是玩配對遊戲，茶和啤酒這個組合，真的是「大纜都扯唔埋」！但樂茶軒主理人葉榮枝偏偏逆向思維，把自己熟悉的茶，結合自己愛飲的啤酒來進行配對，創製出3款茶味啤酒。

他朗笑道是為勢所逼而爆發出來的小宇宙，自言活到70歲這把年紀，仍然可學習到新鮮事物，相當興奮。

▲ 鳳凰單欉淡啤Pale Ale(右）、蜜香紅茶爽啤Brut Ale(左）各$98/杯： 前者有花香味，易討好。後者具回甘的茶韻，滲着少許焦糖香。(黃建輝攝)

位於金鐘香港公園內的樂茶軒是葉榮枝的首間茶館，2003年開業至今，因著主打靚茶正點心，再加上那種中式古雅的品茶氣氛，一直保持口碑。而這間開在中環大館的分店亦依循原店的主題，他一心覺得這裏會比原店更勝一籌的是有戶外區域，可以讓客人在露天茶座中輕鬆地歎茶吃點心。

▲ 左起：Forest Whisper用伏特加配茉莉綠茶，味道清新。Kiss of Rose以gin配玫瑰及紅茶調配，帶蜜甜，各$118杯。(黃建輝攝)

但後來他發覺這如意算盤敲不响，因為有一半以上來大館的人都喜歡坐戶外歎凍飲，「尤其是放工後的歡樂時光，十居其九的人都是來飲酒relax。於是我便用茶調校了幾款Tea Cocktail。後來試著將心比己，在如此悶熱的天氣，加上令人窒息的社會氛圍，莫如來一杯冰涼啤酒最是痛快，於是便萌起用茶製作啤酒的念頭。」他說。

▲ 3種茶啤有罐裝($48)發售，相比生啤，一定要冷藏得夠凍才好飲。(郭秀芳攝)

選用靚茶葉釀製

他找來本地手工啤酒品牌Heroes Beer Co.共同研究做茶生啤及罐裝茶啤的可能性，結果當然是成功了。

他說不是所有茶葉皆適合用作釀啤酒，要用一些香氣較突出的茶葉，如蜜香紅茶、茉莉香片等。清淡如龍井茶的話，香氣很容易被蓋過。而且不能用廉價茶葉，否則便會破壞啤酒的味道。

▲ 越式春卷($42/2件 )：送啤酒或茶的必叫點心，炸得香脆不油膩。(黃建輝攝)

他用了自己喜歡的3種茶葉來釀製出3款口味濃淡不一的手工啤酒，分別是鳳凰單欉淡啤（Pale Ale），和蜜香紅茶爽啤（Brut Ale）及普洱英式啤（Strong Ale）他解釋單欉是烏龍代表，紅茶全世界接受，普洱是廣東精髓，味道由淡至濃最佳。

果然，記者試呷一口鳳凰單欉淡啤，那淡淡的花香氣和啤酒的清爽很匹配，帶點苦澀回甘，是很好的入門選擇。

普洱釀酒難度高

「飲開啤酒的人都知道，啤酒有種酵臭味，其實是酵母發酵後的原味。但加茶入去，便可以減少那陣酵臭，增加啤酒的回甘味。當然這也關於要懂得掌握加入茶葉釀製的時間，是重要的一環。」他說。

▲ 各式冷泡茶($48)：潮興冷泡茶，樽仔有設計，非常好賣，外賣還只售$28樽，不過堂飲可以免費加水，抵返。(黃建輝攝)

其實釀製茶啤如烹調茶菜式一樣，不是要飲或吃出茶味，茶只是引子，將味道引出來。如果要在啤酒中完全飲出茶味，不如乾脆飲茶就是了。

所以他在研發過程中，發覺紅茶是難夾啤酒，因性格太強，試過多款，現時的結果仍需改良。但都不及用普洱釀酒難，他說試用了近50種普洱，但都不滿意，大都是因為沒有普洱個性。

最後啤酒品牌那邊的創辦人Christopher Wong找到了一款舊酒種，用了這舊酒種來做基底，才能通過他的要求。「不知道怎樣形容，總之一試過就覺對味囉。」又是哈哈地笑說。

是享受不是工作

他說來是如此的率性、隨心，不諱言然當初興起茶啤念頭是因為茶館生意不佳，加上疫情襲來，雪上加霜，但無損他的生活哲學。「生活要如品酒、品茶般，品就是要舒服，要放鬆，不用太緊張。事情既來之，便積極面對囉。真心努力嘗試過後，結果如何，不用介懷，這也是我的經營之道。」

▲ 黑芝麻醬炒腸粉($42)：原來用黑芝麻醬炒腸粉，吃來特別香口。(黃建輝攝)

他回想金鐘店經歷過2003年沙士一役都如此，「但老實說，那時覺得堅持下去是見到希望的，但現在......生活仍是要繼續。我開心於這把年紀還可以做著自己喜歡的事，學習到新鮮事物，可與人分享，享受著生活。」

樂茶軒

地址：中環荷李活道10號(舊中區警署)大館總部大樓地下01-G07號舖

電話：2276 5777

營業時間：11am-9:30pm

記者：郭秀芳