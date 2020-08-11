【人善心美】韓君婷轉行醫療助收深喉樣本 歷破相抑鬱走出陰霾助人為樂

▲ 前亞姐韓君婷現已轉行醫美工作。

現年44歲的前亞姐韓君婷，人生相當崎嶇。可是韓君婷絕不向命運低頭，近年轉行醫療美容工作，在今年疫情肆虐下，她更自願協助收集深喉樣本的工作，積極貢獻社會。

韓君婷參選1997年當選亞洲小姐冠軍而入行，星途卻屢遇挫折，韓君婷的初戀男友因患肝癌離逝，多年未忘情的韓君婷更先後患上厭食症與抑鬱症。

▲ 韓君婷人生充滿起跌。（取自IG）

人生經歷不少風雨

後來韓君婷在2014年在家中浴室摔倒撞歪了鼻樑，因當時没錢處理，錯過了治療期受到细菌感染，致鼻子崩塌，但卻被外間指她整容，令她重返娛樂圈更困難。

其後跟她相依的母親於前年離逝，令她更如跌入低谷。

▲ 韓君婷近年轉行醫美工作。（取自IG）

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有指韓君婷因鼻樑問題，在港四出尋找相關機構醫治，但始終未找到合適的醫療方法，卻由讓她更了解醫美工作，她後來索性轉行，擔任有關醫美的文職工作，並乘機由娛樂圈轉行。

今年疫情下，韓君婷任職的醫美公司也暫時停業，不過韓君婷不想停工，並主動協助有關醫療機構，採集市民需要送作檢測的深喉樣本，以及有關的跟進工作。

▲ 疫情下韓君婷夥友人做義工助人。（取自IG）

韓君婷助人減輕醫護壓力

韓君婷向傳媒表示，雖然她沒有專業醫學知識，但也希望可以減輕醫護工作，縱然工作或有增加感染風險，韓君婷指有機會就幫助人，能幫人也是福氣，可以積福積德。

事實，韓君婷一直積極行善助人，在其社交平台，可見她曾夥友人做義工，在深水埗向有需要市民派發福袋物資，盡見善心。

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▲ 韓君婷跟蔡國威感情要好。（facebook圖片）

在感情上，經歷風風雨雨，韓君婷找到知心良伴，今年曾被影到與相知相交多年的「六合彩之子」蔡國威出入寓所，男方更直認二人已經同居，人生走出陰霾。