【辣伙頭‧開火】陳欣妍澄清童年幸福未受家暴 Shirley憧憬愛情可細水長流

▲ 陳欣妍分享參加ViuTV節目《辣伙頭‧開火》的感受。（攝影：黃建輝）

近日正播出的ViuTV節目《辣伙頭‧開火》由楊尚友主持，節目中陳欣妍（Shirley）、郭奕芯、沈殷怡、余逸思等要分成兩組比賽，接受不同挑戰。陳欣妍接受TOPick專訪，回顧成長以來的經歷和挑戰，感慨指媽媽為家庭付出了很多，承諾要好好報答她。

新一季的《辣伙頭‧開火》現正熱播，繼續有陳欣妍成為參賽者之一。

她覺得今季比第一季難很多，「上一季主要是煮食物，主要放於創意上，如何創作出新菜式及Fusion菜式，可以自行決定想創作甚麼，如Fine Dining等。今季的玩法則完全不同，被限定了烹調的菜式且需要營運餐廳，有很多需要兼顧的地方，比想像中難很多。」

▲ 陳欣妍為ViuTV節目《辣伙頭‧開火》參賽者。（ViuTV提供）

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談到住家菜，Shirley大讚媽媽的手勢：「她煮的糖醋排骨是全世界最好吃的，是以鎮江香醋去煮的。」

回想起小時候，她說：「爸爸媽媽一起養大我們，但爸爸因為工作而不在香港，所以便由媽媽照顧我們。一個人湊大兩個女兒，當然是辛苦的。」

她覺得媽媽奉獻得最大的就是失去自己的事業，「她是一個全心全意將自己奉獻於家庭的人，陪着兩個小朋友長大。我覺得她有所犧牲，但當然在媽媽的角度上就不覺犧牲，而是很幸福。」

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▲ 陳欣妍感慨媽媽很偉大、無私。（陳欣妍IG圖片）

感謝母親為家庭付出良多

Shirley認為自己不會像媽媽一樣，「可能上一代的觀念比較不同，作為子女來說，看見媽媽這麼辛苦的湊大自己，會覺得她真的很偉大、無私，但我未必可以這樣，女人的崗位應該更多元化，不止是照顧及愛錫家人，也要照顧及愛惜自己，無論事業或興趣，都應做想做的事。」

媽媽將青春都放於家庭上，作為女兒的Shirley表示要好好報答她。

不過入行3、4年間，她坦言從沒給予過家用：「之前銀行戶口的狀態是月月清，今個月才能給家人家用。家人也很好，從沒有給予壓力，幸終能給予家用，可減少他們的擔心，家人也一直擔心我能否繼續做下去，以及怕我不夠錢用。」

她期望：「想在疫情後與家人一起去旅行，對上一次已是小學時代了，想請他們去旅行。」

▲ 陳欣妍澄清沒受過家暴，且曾誤會父母已離婚。（黃建輝 攝）

曾有報導指Shirley受過家暴及父母已離婚，她澄清指：「那個訪問是我很年輕時做的，那時候的我未懂得去表達，說話不夠清晰，所以有了『家暴』這說法。其實只是一個誤會，因小時候看見父母吵架並曾說過要離婚，感覺不開心，站在自己角度去看並將事件放大了。」

她續指：「爸爸之後真的去了美國一段時間沒回來，所以便以為他們真的離婚了，但他不過是去了工作，是我擺了一個很大的烏龍，事實我從小到大都在父母好好的保護下成長。」

她覺得父母的愛情很浪漫，「不是像偶像劇般會送你99朵玫瑰，而是將時間攤長，經歷過不同的事情後，到最後都會想彼此一起生活；而生活上有很多瑣碎事，卻沒有磨走了生活中的快樂。甜酸苦辣當然有，但大家可繼續前行，我覺得這就是最日常的浪漫。」

▲ 陳欣妍與沈震軒相戀兩年多。（陳欣妍IG圖片）

跟沈震軒蜜運相處舒服

正與沈震軒蜜運中的Shirley，坦言無懼年齡的相距，「我不覺得他比我大10年，因為認識一個人時，不會叫對方拿出身份證看年份，對一個人的感覺是從與他溝通、相處舒服與否而決定，而我覺得很他一起很舒服。」

二人拍拖2年多，Shirley自覺跟小時候拍拖的想法不同了，「那時會想得遙遠一點，想到以後要怎樣呢？現時則會覺得No news is good news，平穩的感覺是很好的，而不會在其他地方想太多花巧事而造成有壓力。」

她續指：「我覺得很神奇的，以前拍拖會偷看對方的手機以及問行蹤，這次拍拖就沒有，可能彼此間有了信任，而信任是彼此互相給予。維持一段感情關係，就是互補不足，而不要強行要求對方去做更多。」

▲ 陳欣妍不相信童話故事。（黃建輝 攝）

Shirley從不覺得婚姻是一個童話，「我不是悲觀的，只是看到現實如此。我覺得婚姻是將兩條不同類型的魚放於同一個魚缸內養，你不可以將鬥魚放在一起，所以要兩條魚需要能適應同一水溫、環境方可一同生存。」

化妝造型：Yumiada Ling

服裝：voltage store

場地：SKY FITNESS HK

記者：梁樂欣