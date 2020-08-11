【派錢一萬】第三批書面登記市民將可提早於明日收錢　涉17萬人

▲ 政府指8月1日前登記的合資格市民，將可提早於明日收錢。（資料圖片）

政府的現金發放計劃尚有部分人士未能領取現金，包括部分經銀行遞交書面表格的市民。政府指，在8月1日或之前登記的第3批合資格市民（1971年至2002年出生的人士）將於明日（12日）開始收到款項或領取支票通知，較原訂的8月17日提早5天，共涉及約17萬人。

經銀行遞交書面表格的市民將會透過其指定的個人銀行帳戶收到款項。市民如透過香港郵政遞交登記表格，會收到香港郵政以短訊或信件形式發出的領取支票通知。他們可於通知上列出的時段內親身到其指定的郵政局領取支票。支票有效期為發出日期起計6個月。

然而，由於部分郵局與新冠肺炎確診患者有關連，如黃大仙區郵政局或灣仔郵政局，如市民登記到有關郵局領取支票，則領取支票的時間或會受影響。

現金發放計劃在今年6月21日開始接受登記，截至昨日（10日），計劃已向超過590萬名合資格市民發出款項或領取支票通知，連同上述約17萬人，累計收款人數將佔合資格人士約九成。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚