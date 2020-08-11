【經痛不適】女網民指薄荷衛生巾加重經期不適　中醫拆解功效教3個穴位緩解經痛

▲ 中醫拆解薄荷衛生巾功效，並教3個穴位緩解經痛。

有女網民在連登討論區分享市面上一款薄荷衛生巾的用後感，她表示這款衛生巾愈濕愈清涼，令她無時無刻都有滲漏的感覺。她平日會有經痛，因此也會在小腹位敷暖包，但衛生巾就散發著陣陣冰涼感，認為衛生巾未能減輕月經的不適感，更反而加重用家的不適及不安。

註冊中醫師何顯毅拆解薄荷衛生巾的效用，並教大家3個穴位緩解經痛：

薄荷是種食材，也是藥材，常用於風熱感冒，咽喉腫痛，用現代藥理的說法，就是有消炎的作用。薄荷口感清新爽朗，不但廣泛應用於不同的特飲、美食之中，身邊的日常品如面紙、香水、清潔劑亦不難發現它的身影，但當連女性貼身用品——衛生巾都以薄荷為招徠時，則恐怕要鬧出一個笑話來。

中醫認為，女子月經來潮，氣血流失，常見虛像，保健要點，在於一字——暖。常見的黑糖薑水、紅棗水、玫瑰花茶也是使用溫性的藥材，以暖宮補腎的方法，緩解痛經、血塊等月經不適。若行經時受寒，輕則可發成痛經，重則可凝血成瘀見血塊，長久下去，可以衍生出虛性、寒性的其他疾病。

當然，薄荷衛生巾這產品並不是將一堆薄荷放在衛生巾上，對身體的實際影響有幾多，還需實驗求證，筆者在此只是借題發揮。

若身邊伴侶正是常受痛經困擾，你又可以如何幫手？除上述的黑糖薑水、紅棗水、玫瑰花茶外，可以對三個穴位進行按摩，有效緩解病經不適：

三陰交穴

雙腳內側足內踝尖直上四橫指，脛骨後緣處

陰陵泉穴

雙腳小腿內側，近膝蓋處，脛骨內側下緣與脛骨內側緣之間的凹陷中

血海穴

雙大腿內側，近膝蓋處，髕骨底內側端上兩寸，當股四頭肌內側頭的隆起處

月經前後或痛經發作期間，對以上三個穴位加以揉按，可起一定的活血止痛作用。幫伴侶按摩一下穴位，總比空口叫她飲杯熱水來得更有誠意。如果痛經問題嚴重，可向註冊中醫師尋求中藥、針灸等合適治療。

文章獲何顯毅醫師授權轉載。

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撰文 : 何顯毅 醫宗堂註冊中醫師