【細菌感染】反覆發燒腿上長出「恐怖黑洞」　兒科醫生：感染綠膿桿菌嚴重可致命

▲ 幼兒反覆發燒，身上長疹或奇特傷口，家長就要多加注意。

除了新冠肺炎病毒，家長平日也要小心孩子健康，部分細菌一旦感染，有機會造成嚴重影響，甚至致命。台灣兒科醫生陳木榮，近日就在網上講解有關「綠膿桿菌」感染的問題，並提醒家長注意「壞疽性膿皰」。

近日台灣兒科急診醫生吳昌騰在facebook分享治療一名感染「綠膿桿菌」女童的個案，他表示，女童起初只是出現發燒、肚痾等腸胃型感冒的徵狀，之後大腿出現明顯的疹子，腹部隆起，陷入昏迷。4天後，女童送院時已休克，搶救6小時不幸離世，引起不少父母的憂慮。

出現奇特傷口

而台灣兒科醫生陳木榮在facebook專頁「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」日前亦發文指，今年2月底，他在門診看了一個小孩，症狀就是發燒、流鼻水、鼻塞，但有一個特殊之處，就是孩子的左大腿上有一個很奇特的傷口，周邊紅色，中間區域卻有白色黏稠的分泌物。

陳醫生轉介孩子去看小兒感染科，孩子住院後，傷口中央白色黏液狀轉變成黑色結痂，最後證實感染綠膿桿菌，經過治療後，孩子平安出院。

不料，在今年6月，該名孩子又發燒，肚瀉及黏液糞便帶血，而這次檢查後，發現是沙門氏菌感染，孩子住院幾天後出院。短短半年內連續兩次被特殊細菌感染，醫生懷疑孩子的免疫系統出事，不過經檢查卻沒發現問題，目前只能判斷為巧合，但仍與父母保持緊密聯繫。

留意「壞疽性膿皰」

事實上，綠膿桿菌是一種常見的病菌，在環境中四處可見，多會造成傷口感染、局部化膿、中耳炎，甚至嚴重會致敗血病。

陳醫生指出，綠膿桿菌喜歡侵犯免疫不全的人，要了解孩子是否感染綠膿桿菌，父母可留意孩子身上有沒有「壞疽性膿皰」，即身上出現疹子周邊紅色中央黑色結痂，但最好還是帶孩子去看醫生作檢查。

他又指，想要避免綠膿桿菌感染真的很難，如果孩子免疫系統沒有問題，這個疾病很少對人體造成傷害。

爸爸媽媽若發現孩子精神不好、活動力太差，或者是身上有莫名其妙的皮膚疹，就把孩子帶去給醫生檢查絕對最放心。

文章內容及圖片獲「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」授權轉載。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳