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【立法會選舉】涂謹申稱支持者傾向泛民全留任　葉國謙料全體過渡

政治 15:27 2020/08/11

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原訂9月舉行的立法會選舉押後一年，全國人大常委會料今日就有關安排作決定，外界關注4名被選舉主任DQ的議員，能否延任。民主黨涂謹申今早接受電台訪問時稱，支持者傾向全部民主派議員留任。

涂謹申表示，目前聽到有較多支持者，傾向民主派議員全部留任較多，但民主派仍需作出討論，並且要視乎人大常委會的留任條件。他直言，擔心民主派不參與下一年的立法會，會令到議會完全缺乏反對聲音。

港區人大代表葉國謙則估計，假如無人主動辭職，全體第6屆立法會議員都會過渡，包括早前被DQ的4名民主派議員。他續指，人大決定有法律效力，可以提供法理依據，對於早前有人提出總辭，他相信不會影響有關人士的參選資格，除非作出違法或違反參選資格的行為。

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責任編輯：陳宛彤

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