【新冠肺炎】今日新增50多宗初步確診個案　張竹君：希望數字可以繼續下跌

▲ 張竹君表示，雖然確診數字有下跌趨勢，但每日數字會有上落。（曾耀輝攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情，本港今日（11日）新增33宗確診個案，1宗是輸入個案，32宗屬本地感染，其中17宗與早前個案有關，當中10宗屬家庭群組，另外與工作地方相關，15宗則源頭不明；累計4,182宗病例，包括一宗疑似個案，是自7月16日以來單日最少確診個案；另外有50多宗初步確診。

【新冠肺炎】本港今新增33宗確診個案 創27天以來新低

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然確診數字有下跌趨勢，但每日數字會有上落，今日有33宗確診個案，但仍50宗多宗初步確診，加上社區仍有不少是源頭不明個案，代表社區有隱形傳播鏈，所以不能概括肯定整個趨勢，希望社會與政府繼續努力抗疫，令數字可以繼續下跌。

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衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙