【超市大搜查】高鈉易致水腫增患胃癌風險　市面較低鈉質粉絲

▲ 市面部份粉絲鈉含量為零毫克。

粉絲是不少家庭必備的食材。不過部份粉絲鈉質偏高，長期攝取過多鈉質易致水腫、高血壓，甚至有機會增加患胃癌的風險。TOPick搜查了市面13款粉絲，發現其中有5款鈉含量較低，每100克食物鈉含量為10毫克以下。TOPick請來「Nutri-Pro」健營物理治療及營養中心營養師梁美明（Minnie）拆解粉絲鈉質較高原因。

粉絲鈉質大比拼（每100克計算）

TOPick搜查了市面13款粉絲後發現，以每100克粉絲計算，部份粉絲鈉含量最高達59毫克，最低的則為0毫克。

產品名稱 產地 成分 熱量

（千卡） 鈉

（毫克） 御品皇

龍口粉絲 中國 綠豆、水 324 0 東遠

甜薯粉絲 中國 甜薯澱粉 140 0 318291雙松標

純綠豆粉絲 泰國 綠豆澱粉 375 0 虎牌

粉絲(冬粉)

(淨重125克） 台灣 馬鈴薯澱粉、樹薯澱粉、

豌豆澱粉、綠豆澱粉、水 349 7 金御膳

龍口粉絲 中國 馬鈴薯澱粉、豌豆、綠豆 354 7 玖柒牌

龍口粉絲 中國 豌豆澱粉、綠豆澱粉、水 333 10 虎牌

粉絲

(淨重600克） 台灣 馬鈴薯澱粉、綠豆澱粉、

玉米澱粉、水 347 11 萬塔牌

龍口粉絲 中國 綠豆、水 332 18 義峰食品

特級粉絲 台灣 樹薯澱粉、馬鈴薯澱粉、

玉米澱粉、豌豆粉、水、

抗氧化劑（多磷酸鈉）、

乳化劑（無水焦磷酸鈉、偏磷酸鈉）、

增稠劑（羥甲基纖維素我鈉）、

酸度調節劑（無水磷酸二氫鈉） 350 24 759阿信屋

龍口粉絲

(淨重300克） 中國 豌豆、水、綠豆 353 34 759阿信屋

龍口寬粉絲 中國 馬鈴薯澱粉、豌豆、水、綠豆 362 38 759阿信屋

龍口粉絲

(淨重250克） 中國 馬鈴薯澱粉、豌豆、水、綠豆 349 47 特惠牌

龍口粉絲 中國 豌豆、水、綠豆 335 59

粉絲常見成分

營養師Minnie表示，粉絲有多種製法，成分不同，質地和口感也不同。澱粉是較常見的成分，其中4款特性如下：

綠豆澱粉：把綠豆用水浸漲磨碎後，沉澱而成。特點是黏性足、吸水力小、顏色潔白有光澤。

馬鈴薯澱粉：以糖類為主要成分。其中以澱粉為主，蛋白質與脂肪較少。

樹薯澱粉：樹薯的根部研磨而製成的澱粉。

玉米澱粉：蛋白質含量較其他澱粉多。玉米澱粉價格頗低，因此常被用來製作食品。

高鈉原因

食安中心指，在香港聲稱低鈉的食物必須符合每100克食物含不多於120毫克鈉的要求。營養師Minnie指出，導致部份粉絲鈉質較高的原因主要是：

食物添加劑中的鈉

部份澱粉含較多鈉質

豌豆成分較多的粉絲，鈉質也較高。

部份粉絲只由綠豆、水製成， 或由豌豆、綠豆和水這3種成分製成。Minne建議選擇只有綠豆和水的粉絲。

高鈉飲食可致高血壓 增加患胃癌風險

據食物安全中心的資料，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。

但若攝取過多鈉質，有機會引致高血壓。世衞、世界癌症研究基金會的專家報告均指，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加罹患胃癌的風險。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣