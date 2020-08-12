【超市大搜查】高鈉易致水腫增患胃癌風險 市面較低鈉質粉絲
粉絲是不少家庭必備的食材。不過部份粉絲鈉質偏高，長期攝取過多鈉質易致水腫、高血壓，甚至有機會增加患胃癌的風險。TOPick搜查了市面13款粉絲，發現其中有5款鈉含量較低，每100克食物鈉含量為10毫克以下。TOPick請來「Nutri-Pro」健營物理治療及營養中心營養師梁美明（Minnie）拆解粉絲鈉質較高原因。
粉絲鈉質大比拼（每100克計算）
TOPick搜查了市面13款粉絲後發現，以每100克粉絲計算，部份粉絲鈉含量最高達59毫克，最低的則為0毫克。
|產品名稱
|產地
|成分
|熱量
（千卡）
|鈉
（毫克）
|御品皇
龍口粉絲
|中國
|綠豆、水
|324
|0
|東遠
甜薯粉絲
|中國
|甜薯澱粉
|140
|0
|318291雙松標
純綠豆粉絲
|泰國
|綠豆澱粉
|375
|0
|虎牌
粉絲(冬粉)
(淨重125克）
|台灣
|馬鈴薯澱粉、樹薯澱粉、
豌豆澱粉、綠豆澱粉、水
|349
|7
|金御膳
龍口粉絲
|中國
|馬鈴薯澱粉、豌豆、綠豆
|354
|7
|玖柒牌
龍口粉絲
|中國
|豌豆澱粉、綠豆澱粉、水
|333
|10
|虎牌
粉絲
(淨重600克）
|台灣
|馬鈴薯澱粉、綠豆澱粉、
玉米澱粉、水
|347
|11
|萬塔牌
龍口粉絲
|中國
|綠豆、水
|332
|18
|義峰食品
特級粉絲
|台灣
|樹薯澱粉、馬鈴薯澱粉、
玉米澱粉、豌豆粉、水、
抗氧化劑（多磷酸鈉）、
乳化劑（無水焦磷酸鈉、偏磷酸鈉）、
增稠劑（羥甲基纖維素我鈉）、
酸度調節劑（無水磷酸二氫鈉）
|350
|24
|759阿信屋
龍口粉絲
(淨重300克）
|中國
|豌豆、水、綠豆
|353
|34
|759阿信屋
龍口寬粉絲
|中國
|馬鈴薯澱粉、豌豆、水、綠豆
|362
|38
|759阿信屋
龍口粉絲
(淨重250克）
|中國
|馬鈴薯澱粉、豌豆、水、綠豆
|349
|47
|特惠牌
龍口粉絲
|中國
|豌豆、水、綠豆
|335
|59
粉絲常見成分
營養師Minnie表示，粉絲有多種製法，成分不同，質地和口感也不同。澱粉是較常見的成分，其中4款特性如下：
- 綠豆澱粉：把綠豆用水浸漲磨碎後，沉澱而成。特點是黏性足、吸水力小、顏色潔白有光澤。
- 馬鈴薯澱粉：以糖類為主要成分。其中以澱粉為主，蛋白質與脂肪較少。
- 樹薯澱粉：樹薯的根部研磨而製成的澱粉。
- 玉米澱粉：蛋白質含量較其他澱粉多。玉米澱粉價格頗低，因此常被用來製作食品。
高鈉原因
食安中心指，在香港聲稱低鈉的食物必須符合每100克食物含不多於120毫克鈉的要求。營養師Minnie指出，導致部份粉絲鈉質較高的原因主要是：
- 食物添加劑中的鈉
- 部份澱粉含較多鈉質
- 豌豆成分較多的粉絲，鈉質也較高。
部份粉絲只由綠豆、水製成， 或由豌豆、綠豆和水這3種成分製成。Minne建議選擇只有綠豆和水的粉絲。
高鈉飲食可致高血壓 增加患胃癌風險
據食物安全中心的資料，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。
但若攝取過多鈉質，有機會引致高血壓。世衞、世界癌症研究基金會的專家報告均指，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加罹患胃癌的風險。
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記者：黃泳欣