【移民澳洲】90後女生自學編程技術移民澳洲　7日找到工作：當地IT人才有價有巿

▲ 0後香港女生Andrea移民澳洲墨爾本，以軟件工程師的身份透過技術移民取得永久居住權。

90後香港女生Andrea於3年前移民至澳洲墨爾本，當時她以27歲之齡、以軟件工程師的身份透過技術移民取得永久居住權。移民時戶口只有10萬港元的她，現時任職矽谷科技公司起薪點年薪過百萬港元，更持有數個物業。她開設了「Andrea Law 小程」FB專頁跟大家分享移民心得。

▲ Andrea移民憑自學編程以技術移民至澳洲墨爾本，到埗一周內已找到工作。（相片：受訪者提供）

一般人覺得移民需要大量金錢，Andrea卻認為起步點不是問題。

我家住公屋，移民時戶口只有10萬港元，在當地一個人也不認識，惟一識講英文。因為自己和家人無錢，研究後發現澳洲技術移民的方法相對簡單。

抵埗一星期已找到工作

Andrea雖以軟件工程師身份移民，但她其實並無IT相關學位。她中學時期唸文科，本科在港唸工商管理，大學時期因興趣自學編寫電腦程式，畢業後任職科技公司。

我的學位不符合移民職業需求，但原來只要有6年相關工作經驗，就可進行技術評估。加上年齡、考試成績、學歷等因素，符合最低分數要求就可排隊交申請表。若排隊人數少過限額，就有機會獲得Offer。但若突然有很多人分數比你高，他們就有機會插隊，所以最好盡量拉高分數。我當時一夠分就衝，因為移民一定愈來愈難。

Andrea從交表申請到取得永住權，只花了一年時間。

▲ 她從小在屋邨長大，認為只要肯勤力都可以做到自己想做的事。（相片：受訪者提供）

但總有人是爭少少才夠分，Andrea指出，可以申請州政府擔保的5分。

有州份想要某個工種，而你符合條件就可申請，直接加5分。有錢可選擇買樓，例如在坎培拉買層25萬澳元（約139萬港元）的樓就可加5分。

初來到埗的第二個星期，Andrea開始搵工，一星期內便已找到澳洲大型保險公司的程式開發員工作，月薪約5萬港元，工作一年多便跳槽至矽谷科技公司任軟件工程師，起薪點年薪過百萬港元，一躍擠身澳洲Top 1% Income Earner行列。

▲ 與公司老闆、Twitter創辦人Jack Dorsey合照。（相片：受訪者提供）

公司待遇和福利優渥，例如採彈性上班時間，員工可擁無限有薪年假。OT被認為嚴重影響Work Life Balacne，達兩小時員工就會被要求翌日放假。公司除了為員工供強積金，更為其直系親屬購買每人每月1萬港元的醫療保險。

▲ 公司待遇優渥，員工可擁有無限有薪年假。（相片：受訪者提供）

人工也羨煞旁人，Andrea入職一年已加兩次人工，每次加3成。人工亦可以股票出，一年兌4次折現為現金，公司於美巿股價5年升10倍，她有同事入職幾年已是百萬富翁，以美元計。

澳洲IT人才有價有巿

一般人移民澳洲，快則也要3個月才找到工作。對於搵工秘訣，Andrea認為英語能力與態度是首要。她移民前狂操英文，在IELTS考試中獲8的佳績。「這裏好喜歡聘請溝通技巧較好的人，見工面試要流暢地表達自己，闡述自己為何勝任工作。」

▲ 她任職矽谷科技公司軟件工程師，認為澳洲渴求IT人才如程式開發員。（相片：受訪者提供）

另一方面，她指澳洲渴求IT人才，尤其是程式開發員，發展潛力和工作機會比香港好。她指，澳洲IT公司較多聘請開發人員，很多工種都是香港少見。以行銷自動化程式開發員為例，香港相關職位近乎是零。

▲ 她從小在屋邨長大，認為只要肯勤力都可以做到自己想做的事。（相片：受訪者提供）

Andrea認為，搵工要抱持開放態度，即使未曾做過，但若技能符合，不妨一試。

建議盡可能去報與自己工作經驗類似的工種，也不要執着是甚麼公司，因為這裏有工會保障，待遇不會太差。而且，只要在澳洲工作一段時間，就會有其他公司高薪挖角。

她又提及，澳洲多用LinkedIn，故最好可詳細列出過往職業和工作，吸引獵頭公司。

記者：陸明敏