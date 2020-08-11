運輸工涉踢防暴否認襲警　官裁定被告遭威逼下錄口供拒呈堂

▲ （經濟日報資料圖片）

去年10.1國慶日，患腦癇症的42歲運輸工人涉在港鐵太子站外踢了防暴警的小腿一下，被控1項襲警罪，案件今（11日）於西九龍裁判法院續審。辯方反對將3份書面證供呈堂，裁判官今裁定被告被捕後曾遭多名警員暴力對待，該證供是在被告不自願下錄取，故不接納呈堂。

被告盧家業（42歲）報稱運輸工，被控於去年10月1日在港鐵太子站B1出口外襲擊警員梁偉嘉。

案件審訊期間，控方申請將3份書面證供呈堂，辯方反對。辯方今陳詞指，第2位出庭作供的警員誠信有問題，他曾多次說謊，先指制服被告時曾以警棍打被告兩下，但庭上播放現場片段顯示被告被打10下後，警員則改口指「打中」的是2下。

辯方又指，被告被捕後，更曾被踢下樓梯及毆打，對被告影響極大，其意志被暴力摧毀，之後錄取口供後即使已簽名，被告一心只想盡快離開，害怕再遭警員毆打；而被告作供時指坦白承認，被打時身體感覺不大，沒有誇大事實，希望法庭接納被告是誠實可靠證人。

裁判官林子勤指，客觀事實是被告被捕後曾遭多名警員暴力對待，事後他全身受傷，其醫療報告指他面部有腫、手腳有擦損及整個背部有瘀傷。另外被告曾被胡椒噴霧噴中雙眼，其後警員未有即時將被告送院，錄取口供期間被告曾多次要求送院，惟警員於錄取口供後才准被告送院。

裁判官認為被告陳述送院一部分的證供可信，裁定警員在脅逼下獲得證供，而被告是在非自願情況下錄取口供。被告患有腦癇症，而他錄取口供時傷勢嚴重，身體狀況根本不適合作供，故不接納將書面口供呈堂，並裁定案件表證成立。

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記者：林欣樂