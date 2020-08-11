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【立法會選舉】人大常委會通過立法會議員延任不少於1年　4名DQ議員料全數過渡

政治 17:23 2020/08/11

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（資料圖片）

一連四日的全國人大常委會會議今日閉幕，早上繼續就議程上的議案作分組討論。全國人大常委會下午於閉幕會上，就有關香港立法會真空期的決定議案表決。

據悉，全國人大常委會下午全票通過《國務院關於提請全國人民代表大會常務委員會就香港特別行政區第六屆立法會繼續運作作出決定的議案》，料容許第六屆全體立法會議員延任。

《基本法》第69條訂明，立法會除第一屆任期為兩年外，每屆任期4年，現屆立法會任期必須於9月30日結束。據悉，議案的內容列明，在今年9月30日之後，第6屆立法會繼續運作，任期不少於1年，直至第7屆立法會任期開始為止，第7屆立法會依法產生後，任期仍為4年。

據了解，會上無討論過議員資格的問題，完全是從抗疫角度考慮，亦無寫明議員是否需重新宣誓。至於在今次提名期，被取消參選資格的４名民主派立法會議員能否延任，則交由特區政府決定。

特首林鄭月娥早前曾表明，容許第6屆立法會任期自動延長一年，是一個符合邏輯的解決方法，並表明４名被DQ的現任議員，只是在參選第７屆立法會時被裁定不符合參選聲明，但「不能入場參選，不等於不能做現屆議員」。消息指，這意味4名被DQ議員均可全數過渡，繼續任期。

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責任編輯：李淇

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