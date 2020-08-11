【失業扮工】失業後憂慮家人擔心　打工仔如常出門流連咖啡店「扮工」

▲ 台灣有打工仔因不敢向家人透露自己失業，每日繼續出門「扮工」，其實只是在咖啡店流連。

新冠肺炎疫情肆虐下，各行各業都飽受衝撃，不少打工仔都不幸成為失業大軍。然而對於自己失業的消息，未必每個人都能夠立即向家人坦承相告，甚至有人可能會每天如常出門「扮工」。

台灣有打工仔近日在網上討論區Dcard訴苦指，自己本身在健身室工作，最初面試入職時老闆對他亦很有好感，但後來因為自己業績太差，亦發現自己與健身室工作並不適合，最終被辭退。

然而，他因為害怕家人擔心，所以一直未有向家人告知自己失業的消息。為了不讓家人懷疑，他每天早上都穿上健身室的制服如常出門，假裝去上班，但其實只是去咖啡店消磨當日的時間，幸好在待業兩個月後他最終找到新一份工。

有關帖文亦引起不少網民共嗚，紛紛分享自己亦有類似的經驗，並指自己轉工頻率太高，不敢跟家人說自己失業。亦有網民表示自己會到圖書館消磨時間找工作。其中一則最多人讚好的留言：「小時候都會騙爸媽說自己零用錢不夠，長大後就變騙爸媽說自己生活還夠用」，亦讓不少人慨嘆。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣