【發燒度數】幾多度先算發燒？　註冊藥劑師分享發燒參考度數

▲ 註冊藥劑師分享發燒參考度數。

最近新型冠狀病毒肺炎再度在香港肆虐，由於發燒是其中一種常見症狀，眾多食肆和辦公室紛紛祭出電子體溫計，為進入場所人士量度體溫，以期分辨出懷疑受感染人士。

不過，你是否知道不同體溫探測方法的發燒標準各不相同？又知不知道使用各種體溫量度方法時需要注意的事項呢？

不同體溫探測方法標準並不一致

我們身體內外不同位置的體溫其實並不一致，那麼甚麼部位的溫度才能代表身體真正的溫度呢？

由於我們身體的體溫調節中心位處腦部當中名為「下丘腦」（hypothalamus）的部分，因此要精確量度我們真正的體溫，就要知道「下丘腦」的溫度。

當然，我們難以直接量度腦內的體溫，因此衍生出各種不同的體溫探測方法，包括：肛探、耳探、額探、口探和腋探。準確度而言，皮膚表面溫度通常較易受外在環境因素影響，所以通常直接量度身體核心溫度的方法（例如：肛探、耳探、口探）會比量度皮膚表面溫度的方法（例如：腋探、額探）來得更準確

體溫多高稱為「發燒」？

以下是不同體溫探測方法的「發燒體溫」標準：

肛探：38℃/100.4℉

耳探：38℃/100.4℉

額探：37.5℃/99.5℉

口探：37.5℃/99.5℉

腋探：37.3℃/99.1℉

*由於香港衞生署沒有公佈現時採用的額探體溫標準，我們參考台灣衞生福利部食品藥物管理署的指引和大家分享。

兒童探熱方法：【請按此】

兒童幾度算發燒？【請按此】

不同體溫量度方法的注意事項

肛探：量度前先在溫度計上塗上凡士林作潤滑用途，溫度針只需放入大約2厘米深度即可

額探：額探溫度計應對準額頭中間位置，並在與額頭相隔不多於10厘米位置量度

腋探：確保溫度計緊貼於腋部的肌膚上（而非衣物），緊緊夾著溫度計直至完成量度

耳探：在使用耳探前，緊記先清理好耳垢，並且輕輕向後和向上拉扯耳朵頂端，以確保耳道和耳朵入口呈一直線

口探：將溫度計含在舌底，並合上嘴巴。如果剛進食或飲用過，可以等候15分鐘再作量度

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2