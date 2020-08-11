【新冠肺炎】醫管局指再多3名患者離世　共58人因疫病逝

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。本港今日（11日）新增33宗確診個案，1宗是輸入個案，32宗屬本地感染。

【新冠肺炎】本港今新增33宗確診個案 創27天以來新低

何婉霞指，過去再多3名病人因染疫而離世，累計58宗死亡個案， 個案詳情如下：

將軍澳醫院一名79歲確診男病人（個案編號﹕2914），病人本身帶有長期病患，於7月27日因為持續咳嗽及發燒入院接受治療，期間病人情況惡化，出現呼吸衰竭，於8月2日轉送深切治療部留醫，延至昨晚11時19分離世。



聯合醫院的一名87歲女病人(個案編號：2951），居觀塘寶珮苑寶珊閣，於7月27日因持續咳嗽入院，今日中午12時28分離世。



東區醫院一名80歲男病人（個案編號：3367），居柴灣興華(二)邨樂興樓，於7月30日因肺部感染、發燒及咳嗽入院，今日下午1時20分離世。

此外，醫管局公布，截至今早9時新增104宗呈報個案；過去24小時，再多135人康復出院，至今共3052名病人康復出院。

另有988名確診者在19間醫院、鯉魚門隔離設施及亞博留醫，其中32人危殆、61人嚴重，895名病人情況穩定。公立醫院正使用1245張負壓病床及683間負壓病房，其使用量分別是65%和74%。

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記者：郭詩詩