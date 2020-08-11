【新冠肺炎】本港今新增33宗確診個案　創27天以來新低

▲ 張竹君指出確診數字有回落，但仍有50多宗初步確診，仍要觀察。

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情，本港今日（11日）新增33宗確診個案，1宗是輸入個案，32宗屬本地感染，其中17宗與早前個案有關，當中10宗屬家庭群組，另外與工作地方相關，累計4,182宗病例，包括一宗疑似個案，是自7月16日以來單日最少確診個案。

耆康會啟業護理安老院群組和葵涌貨櫃碼頭群組分別新增一人確診，詳情即睇：【新冠肺炎】新增32宗本地感染個案 葵涌碼頭再增1人染疫及3人初步確診

今日再多一名外傭宿舍的印傭確診，她曾居旺角長旺道長興大廈9樓，詳情即睇：【新冠肺炎】再多一名外傭確診曾入住長興大廈宿舍 發病後已到新僱主家中工作

另外今日亦有50多宗初步確診，包括廣華醫院一名外科病房E7護士初步確診，詳情即睇：【新冠肺炎】廣華醫院一名外科病房護士初步確診 曾有確診者住同一病房

港大微生物學系講座教授袁國勇今日（11日）下午到醫院視察，他認為，初步確診的外科病房護士與病人群組無關，詳情即睇：【新冠肺炎】袁國勇：廣華醫院護士確診不涉群組感染 有病人疑拒戴口罩鬧人播毒

對於近日確診數字有下跌趨勢，衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，每日數字會有上落，詳情即睇：【新冠肺炎】今日新增50多宗初步確診個案 張竹君：希望數字可以繼續下跌

衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙