【發燒探熱】3個月大BB只適合肛探？ 註冊藥劑師分享兒童適用的測量體溫方法
新型冠狀病毒肺炎再度在香港肆虐，由於發燒是其中一種常見症狀，眾多食肆和辦公室紛紛祭出電子體溫計，為進入場所人士量度體溫，以期分辨出懷疑受感染人士。不過，你是否知道不同體溫探測方法的發燒標準各不相同？又知不知道使用各種體溫量度方法時需要注意的事項呢？
其實不同年齡的兒童，都有各自適用的測量體溫方法：
|肛探
|額探
|腋探
|耳探
|口探
|0至2個月
|適用
|適用
|不宜
|不宜
|不宜
|3個月至6歲
|適用
|適用
|適用
|適用
|不宜
|6歲或以上
|適用
|適用
|適用
|適用
|適用
（資料來源：The American Academy of Pediatrics、衞生署醫療儀器科）
小朋友幾多度先算發燒？【請按此】
不同體溫量度方法的注意事項
肛探：量度前先在溫度計上塗上凡士林作潤滑用途，溫度針只需放入大約2厘米深度即可
額探：額探溫度計應對準額頭中間位置，並在與額頭相隔不多於10厘米位置量度
腋探：確保溫度計緊貼於腋部的肌膚上（而非衣物），緊緊夾著溫度計直至完成量度
耳探：在使用耳探前，緊記先清理好耳垢，並且輕輕向後和向上拉扯耳朵頂端，以確保耳道和耳朵入口呈一直線
口探：將溫度計含在舌底，並合上嘴巴。如果剛進食或飲用過，可以等候15分鐘再作量度
成人幾度先算發燒？【下一頁】
TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
撰文 : ProHealth.Guide藥劑師