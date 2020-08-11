【發燒探熱】3個月大BB只適合肛探？　註冊藥劑師分享兒童適用的測量體溫方法

▲ 註冊藥劑師分享兒童適用的測量體溫方法。

新型冠狀病毒肺炎再度在香港肆虐，由於發燒是其中一種常見症狀，眾多食肆和辦公室紛紛祭出電子體溫計，為進入場所人士量度體溫，以期分辨出懷疑受感染人士。不過，你是否知道不同體溫探測方法的發燒標準各不相同？又知不知道使用各種體溫量度方法時需要注意的事項呢？

其實不同年齡的兒童，都有各自適用的測量體溫方法：

肛探 額探 腋探 耳探 口探 0至2個月 適用 適用 不宜 不宜 不宜 3個月至6歲 適用 適用 適用 適用 不宜 6歲或以上 適用 適用 適用 適用 適用

（資料來源：The American Academy of Pediatrics、衞生署醫療儀器科）

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不同體溫量度方法的注意事項

肛探：量度前先在溫度計上塗上凡士林作潤滑用途，溫度針只需放入大約2厘米深度即可

額探：額探溫度計應對準額頭中間位置，並在與額頭相隔不多於10厘米位置量度

腋探：確保溫度計緊貼於腋部的肌膚上（而非衣物），緊緊夾著溫度計直至完成量度

耳探：在使用耳探前，緊記先清理好耳垢，並且輕輕向後和向上拉扯耳朵頂端，以確保耳道和耳朵入口呈一直線

口探：將溫度計含在舌底，並合上嘴巴。如果剛進食或飲用過，可以等候15分鐘再作量度

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