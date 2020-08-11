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【全日禁堂食】政府推行措施兩日後急取消　陳肇始解釋：推全日禁堂後發現好多人仍要返工

社會 16:17 2020/08/11

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食物及衞生局局長陳肇始在接受傳媒專訪時指，早前推行全日禁堂食，是因為「覺得好多人都在家工作」。（資料圖片）

為應對新冠肺炎第三波疫情，政府過去多次為防疫政策「加辣」，而市民最印象最深刻的，或許就是連續2日的全日禁堂食。有關禁令引起極大反響後即被撤回，而食物及衞生局局長陳肇始在接受「有線電視」專訪時就解構政策指，當時推行全日禁堂食，是因為「覺得好多人都在家工作」。

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陳肇始在專訪中被問到，看到市民要在街邊用膳，你有何感受？她就回應指，當時防疫措施有收緊的需要，但當收緊後，卻發現情況並不理想，又指，

我哋希望好多人可以在家工作，我哋覺得可能好多人已經在家工作，但原來當我們有咗全日禁堂食，都發現有好多人仲要返工。

陳續表示，政府事後已開會檢討，並開放社區會堂供市民用膳，但情況尚未如理想，遂再作調整。

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記者：陳梓蔚

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