【全日禁堂食】政府推行措施兩日後急取消　陳肇始解釋：推全日禁堂後發現好多人仍要返工

▲ 食物及衞生局局長陳肇始在接受傳媒專訪時指，早前推行全日禁堂食，是因為「覺得好多人都在家工作」。（資料圖片）

為應對新冠肺炎第三波疫情，政府過去多次為防疫政策「加辣」，而市民最印象最深刻的，或許就是連續2日的全日禁堂食。有關禁令引起極大反響後即被撤回，而食物及衞生局局長陳肇始在接受「有線電視」專訪時就解構政策指，當時推行全日禁堂食，是因為「覺得好多人都在家工作」。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約35宗確診個案 約47宗初步確診

陳肇始在專訪中被問到，看到市民要在街邊用膳，你有何感受？她就回應指，當時防疫措施有收緊的需要，但當收緊後，卻發現情況並不理想，又指，

我哋希望好多人可以在家工作，我哋覺得可能好多人已經在家工作，但原來當我們有咗全日禁堂食，都發現有好多人仲要返工。

陳續表示，政府事後已開會檢討，並開放社區會堂供市民用膳，但情況尚未如理想，遂再作調整。

【新冠肺炎】新增30間食肆曾有確診人士到訪 包括重慶大廈大家樂、灣仔天天海南雞飯

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚