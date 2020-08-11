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【各花入各眼】Balenciaga七夕手袋廣告引發網絡熱話　網民戲謔：俗到極致就是潮

休閒 17:26 2020/08/11

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

被內地網民大肆評擊的Balenciaga七多情人節廣告，被認為有取笑中國人品味之嫌。（網上圖片）

今天中國消費市場壯大，不少時裝品牌都會花心思在中國節日裏大做文章藉此刺激消費，例如雙11、又或是今個月尾的七夕（中國情人節），都是品牌們賺人民幣的黃金機會，不過，剛剛Balenciaga推出的七夕手袋系列廣告卻遭中外網民戲謔，並以「俗到極致就是潮」來形容其品味。

娘到不能再娘的廣告，當然是品牌刻意做成，希望大家談論。（網上圖片）

這一陣子，Balencaiga都非常唔得閒，剛過去的7月尾，被柏林藝術大學一位畢業生指控品牌抄襲，將它的藝術裝置靈感用於品牌的廣告上，而事情還未平息，另一單叫人評論的事件又再發生。

娘爆的廣告在一片批評下，會否令產品大賣，大家不妨拭目以待。（網上圖片）

事源8月尾的七夕中國情人節，是時裝品牌推出特別版產品賺取人民幣的大好日子。這一次，Balenciaga的創作總監Demma Gvasalia當然亦不例外，推出手袋應節，選取了品牌的Hourglass Box手袋加工，在手袋表面印上箱頭筆筆觸般的「你愛我」、「他愛我」、「我愛你」和「我愛我」4個字體給顧客選購。

這個設計一推出，立時招徠中國內地消費者一致惡評，被批評為非常「馬虎」毫無浪漫的設計，而更厲害的後浪是這系列的廣告。

整個七夕手袋廣告極富鄉土味，製作上就仿如大家在7、80年代，在家中掛著將幾張相片拼湊而成的月份牌一樣。

手袋有「你愛我」、「他愛我」、「我愛你」和「我愛我」4個字體選購。（網上圖片）

廣告推出後，中國網民在網上大肆批評這廣告有影射和譏諷中國人低俗品味之嫌，網民紛紛留言寫上「送也不要」和「俗到極致就是潮？」等句字，群情洶湧。

女士們你會不會拿著寫上「他愛我」的手袋上街？（網上圖片）

其實這年頭，不少時裝品牌推出的產品都新意欠奉，不得不在廣告上採用一些挑戰大家底線的宣傳手法來吸引大家注意，正所謂「有noise、好過無noise」，創意一早就拋於九霄之外，這一次的Balenciaga好明顯又是一次企圖踩界的一次例子。

記者：何偉雄

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