【新冠肺炎】廣華醫院一名外科病房護士初步確診　曾有確診者住同一病房

▲ 醫管局公布廣華醫院一名外科病房護士初步確診。（陳靜儀攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。本港今日（11日）新增33宗確診個案，1宗是輸入個案，32宗屬本地感染。

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張竹君指，廣華醫院今日新增2宗確診個案（個案編號：4164、4167）。何婉霞則交代指，廣華醫院一位外科病房E7護士初步確診，其居住的同一座大廈早前有2宗確診個案。該名護士在工作期間有穿着合適個人保護裝備，亦沒有替病人作任何高風險程序；用膳時亦有與其他同事分隔開，因此沒有病人或其他職員被列為密切接觸者；惟該名同事的太太亦於同一醫院工作，會被列為密切接觸者及被安排檢疫。

她稱，該名護士在8月5日起有流鼻水的病徵，昨日（10日）為最後一天上班日，呼籲市民有不適應盡快求醫。

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她又指，曾有確診病人（個案編號： 4100、4167）住在該病房，為謹慎起見，醫院會繼續監察病房的病人及職員健康狀況；而廣華醫院近日有多個個案，比較複雜，已邀請港大微生物學系講座教授袁國勇到醫院視察，認為病人在戴口罩方面要與醫護人員合作。

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醫管局昨日公布日前確診的70歲男病人（個案編號：4100）的密切接觸者的情況，院方已為7名曾與確診病人入住同一普通外科病房的住院病人進行2019冠狀病毒病測試，當中6名病人的檢測結果為陰性。而一名54歲男病人之病毒測試結果呈陽性，已即時被轉送到隔離病房接受治療，目前情況穩定。院方會調查上述個案是否與早前確診個案有關連。

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記者：郭詩詩