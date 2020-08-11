  • 31°C
香港時間 : 2020811日 (週二) 19:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】再多一名外傭確診曾入住長興大廈宿舍　發病後已到新僱主家中工作

社會 16:50 2020/08/11

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

確診外傭在7月23日至8月3日入住旺角長旺道長興大廈9樓宿舍。（陳靜儀攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情，本港今日（11日）新增33宗確診個案，1宗是輸入個案，32宗屬本地感染，其中17宗與早前個案有關，當中10宗屬家庭群組，另外與工作地方相關，累計4,182宗病例，包括一宗疑似個案，是自7月16日以來單日最少確診個案；另外有50多宗初步確診。

本港今日新增33宗確診個案，包括1宗輸入個案。（陳國峰攝）

【新冠肺炎】本港今新增33宗確診個案　創27天以來新低

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本地個案包括一名40歲女印傭（個案編號：4159），她在7月16日至23日期間曾幫助朋友，照顧一名居於筲箕灣的長者，中心仍未找到詳細情況，會為該名長者檢測。該名外傭亦在7月23日至8月3日入住旺角長旺道長興大廈9樓宿舍，中心仍聯絡有關負責人，初步資料顯示外傭曾與10多人同住。

確診外傭先後於大角咀中原樓及中堅樓居住。（陳靜儀攝）

張竹君指出，在8月3日至6日已獲新僱主聘用，先後於大角咀中原樓及中堅樓居住，照顧兩名長者，由於她在8月2日不適後獲僱主安排接受檢測，其後證實確診，同住者要接受檢疫，中心亦正跟進旺角宿舍及僱主情況。

【新冠肺炎】新增32宗本地感染個案　葵涌碼頭再增1人染疫及3人初步確診

至於早前確診印傭（個案編號：3664）曾居住銅鑼灣希雲大廈，中心追查後接觸到大廈數名租客，雖然他們否認與印傭有關係，但基於曾一起居住，會安排他們檢疫。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋

大角咀 衞生防護中心 長興大廈 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
17:53 2020/08/10
【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
【新冠肺炎】消息：限聚令及禁堂食令延長7天至8月18日
15:32 2020/08/10
【新冠肺炎】消息：限聚令及禁堂食令延長7天至8月18日
【現代韋小寶】鄧兆尊帶新歡上鏡見苑瓊丹　享齊人之福直言：最鐘意豬扒
11:49 2020/08/10
【現代韋小寶】鄧兆尊帶新歡上鏡見苑瓊丹　享齊人之福直言：最鐘意豬扒