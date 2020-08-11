【新冠肺炎】再多一名外傭確診曾入住長興大廈宿舍　發病後已到新僱主家中工作

▲ 確診外傭在7月23日至8月3日入住旺角長旺道長興大廈9樓宿舍。（陳靜儀攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情，本港今日（11日）新增33宗確診個案，1宗是輸入個案，32宗屬本地感染，其中17宗與早前個案有關，當中10宗屬家庭群組，另外與工作地方相關，累計4,182宗病例，包括一宗疑似個案，是自7月16日以來單日最少確診個案；另外有50多宗初步確診。

▲ 本港今日新增33宗確診個案，包括1宗輸入個案。（陳國峰攝）

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本地個案包括一名40歲女印傭（個案編號：4159），她在7月16日至23日期間曾幫助朋友，照顧一名居於筲箕灣的長者，中心仍未找到詳細情況，會為該名長者檢測。該名外傭亦在7月23日至8月3日入住旺角長旺道長興大廈9樓宿舍，中心仍聯絡有關負責人，初步資料顯示外傭曾與10多人同住。

▲ 確診外傭先後於大角咀中原樓及中堅樓居住。（陳靜儀攝）

張竹君指出，在8月3日至6日已獲新僱主聘用，先後於大角咀中原樓及中堅樓居住，照顧兩名長者，由於她在8月2日不適後獲僱主安排接受檢測，其後證實確診，同住者要接受檢疫，中心亦正跟進旺角宿舍及僱主情況。

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至於早前確診印傭（個案編號：3664）曾居住銅鑼灣希雲大廈，中心追查後接觸到大廈數名租客，雖然他們否認與印傭有關係，但基於曾一起居住，會安排他們檢疫。

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記者：伍瑋瑋