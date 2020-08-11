【脂肪肝】高糖水果暗藏健康危機　醫生：長期攝取高果糖可導致脂肪肝

▲ 長期攝取高果糖可致脂肪肝。

脂肪肝是常見都市病，中大普查曾發現，本港有近1/4人患有脂肪肝，其中非酒精性脂肪肝沒有病徵，幾乎是無跡可尋。腸胃肝臟專科醫生吳志豪接受TOPick訪問時稱，有關脂肪肝的成因，許多人誤以為是攝取脂肪而成，但其實主因是攝取過多糖分和碳水化合物。他更提醒，長期攝取高果糖可導致脂肪肝，愛吃水果取代正餐的人士尤其要留意。

吳志豪表示，脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」和「非酒精性脂肪肝」，前者與攝取酒精有關，後者成因是攝取過多糖分和碳水化合物，再轉化成三酸甘油酯，積聚在肝臟，久而久之形成脂肪肝。

日常生活中隱藏許多高糖陷阱，最大致命傷是凍飲，如珍珠奶茶等，糖分極高。另一樣隱藏的高糖陷阱是高果糖水果，吳志豪提醒，愛吃水果的人士可以選擇火龍果、橙、蘋果等，盡量不要選擇芒果、榴槤、荔枝等糖分極高水果：

如要以生果代正餐，最好也食蔬菜，因蔬菜糖分低。切忌進食正餐後再進食大量高糖分水果，以免大量吸收糖分和碳水化合物。

他續指，食太多飯可以是導致脂肪肝的其中一個原因，在飲食習慣上應減少攝取碳水化合物，食菜應多過食碳水化合物。曾有一名脂肪肝患者，本身喜歡進食碳水化合物，到發病後透過改善飲食，減少吸取碳水化合物，如早餐食蛋，中午食肉和菜，晚上才食飯，在短時間內成功減輕5公斤：

脂肪肝無分年齡，10多歲人士有機會發病，身形肥胖、瘦削也可能有脂肪肝，成因與飲食習慣和進食份量有關。應控制不要食太多碳水化合物、高糖食物，並減少飲酒。

何謂脂肪肝

據本港衛生署的資料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內積聚。過量飲酒是引致脂肪肝的主要原因之一。脂肪肝的形成亦與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

非酒精性脂肪肝是指一系列肝臟疾病，由肝臟細胞積聚過多脂肪，以致肝臟纖維化、肝硬化、肝衰竭或肝癌等，而積聚脂肪的成因與飲酒或其他繼發性因素無關。

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記者：陳昊淋