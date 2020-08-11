【HBO劇】《星戰》導演監製美劇《戀偽鎮驚逃》 逃出絕命村對抗異形+鬼怪+種族歧視

▲ 男主角Atticus （中）是韓戰退伍軍人，與兒時好友和叔叔齊齊橫越美國，踏上驚心之旅。

改編著名恐怖小說的HBO 新劇《戀偽鎮驚逃》（Lovecraft Country，台譯：《逃出絕命村》），沒有巨星級卡士，卻有荷里活兩大著名導演：《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awaken）的JJ Abrams及《訪．嚇》（Get Out）的Jordan Peele齊任執行監製，帶來一部以50年代為背景，集異形、鬼怪及種族議題於一身的驚慄劇。

HBO 即將推出的美劇大製作《戀偽鎮驚逃》，是一趟歷險之旅，由黑人角度出發，氣氛迷離驚嚇，血腥核突場面層出不窮，但同時也是借種種超現實又驚嚇的處境，反映種族歧視的恐怖。

改編自Matt Ruff創作、2016年面世的同名小說《Lovecraft Country》，此劇由Misha Green及Jordan Peele主創，以1950年代的美國為背景，在種族隔離政策下，主角Atticus Freeman（Jonathan Majors飾）為了找尋失蹤的父親，便與兒時好友Letitia（Jurnee Smollett飾）及叔叔George（Courtney B. Vance飾）一同從芝加哥踏上旅程，從中了解自己家族的故事。

▲ 劇集改編Matt Ruff創作以種族歧視為主題的驚慄小說。

穿州過省尋父的惡夢之旅

他們沒想到這一趟尋父之旅惡夢連連，他們除了要抵抗美國白人（包括3K黨）的敵意與暴行以外，還要不斷逃避怪獸的追殺。

小說名字中的「Lovecraft」，其實是指被史提芬京形容為20世紀最偉大的古典恐怖故事作家的H.P. Lovecraft。

他本身是白人優越者，而以他為首的作家共同建立了「克蘇魯神話」（Cthulhu Mythos），講世界被各式巨大而奇形的宇宙之神統治着，而卑微的人類面對未知的宇宙，充滿恐懼。

▲ 劇中男主角愛閱讀H.P. Lovecraft作品，常幻想自己要對抗那些來自宇宙的奇形怪物。

故事中Atticus本身愛閱讀Lovecraft的作品，而他身為活於50年代的黑人，為了尋父，在美國穿州過省，面對重重危機，那包括白人對他們的仇視，以及那些儼如來自H.P. Lovecraft作品中的異形怪物忽然來襲。

原著作者用怪物象徵種族歧視，而在劇集的首集，其中一幕便見到針對黑人的白人警察在被怪物咬掉手臂後即變成異形怪物，其背後意思明顯不過。

今年美國各地曾有大型示威、騷亂，而聲勢浩大的「Black Lives Matter」運動，就再次提醒荷里活種族多元化的改革。在這個背景下，HBO新劇《戀偽鎮驚逃》的推出實在合時。

INFO

《戀偽鎮驚逃》（共10集）

播映日期、時間、頻道：8月17日起逢星期一9：00am HBO GO更新上綫、HBO（Now TV 115台）10：00pm播映

撰文：胡慧雯

