【新冠肺炎】北區醫院護士無戴面罩下抽病人鼻咽樣本　須接受28天醫學監測

▲ 北區醫院一名護士昨日協助一名病人抽取鼻咽樣本時，不小心沒有戴上面罩。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心下午公布最新疫情，本港今日（11日）新增33宗確診個案，1宗是輸入個案，32宗屬本地感染，其中17宗與早前個案有關，當中10宗屬家庭群組，另外與工作地方相關，累計4,182宗病例，包括一宗疑似個案，是自7月16日以來單日最少確診個案；另外有50多宗初步確診。

【新冠肺炎】廣華醫院一名外科病房護士初步確診 其太太同於醫院工作列為密切接觸者

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，北區醫院一名護士昨日協助一名病人抽取鼻咽樣本時，不小心沒有戴上面罩，該名病人其後確診，雖然該名護士有佩戴N95呼吸器、安全眼罩和保護衣，不須被列為緊密接觸者，但為安全起見會為該名護士進行28天醫學監測，其檢測結果呈陰性，提醒員工不論照顧任何病人，都要穿上合適的個人保護裝備。

【新冠肺炎】本港今新增33宗確診個案 創27天以來新低

衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

TOPick繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙