九巴車長今早宣稱於紅隧被劫車　九巴澄清：代駕巴士者為車務督察

▲ 九巴車長今早宣稱於紅隧被劫車，九巴澄清指，代駕巴士者為車務督察。（資料圖片）

紅隧今日（11日）發生一宗「劫巴士疑雲」，一名九巴車長因「埋站」問題與其他司機下車理論時，座駕突然被駛走，令該名車長一度以為自己的座駕被劫並報警，但後來證實駛走巴士的是九巴車務督察，最後證實虛驚一場。

九巴公司交代事件指，在今日早上約8時，一名九巴車長駕駛116號線，並駛入紅磡海底隧道收費廣場時與其他道路使用者因「爭線」發生糾紛， 該車長到站後在上落客期間離開駕駛室，與他人理論，而在場值勤、身穿制服的九巴車務督察則上前協助。

該車務督察為免巴士長期佔用上落客站，遂行使職權，在該名車長面前接替其工作，並完成餘下行程，確保乘客不受阻礙，而現場其他九巴車務督察繼續協助車長處理糾紛。

然而，該名車長誤會自已被人劫車，遂報警求助，並在涉事巴士駛回紅隧後，報稱遺失了2,000元財物。

九巴公司指，就事件中有人向外宣稱巴士被「劫走」，對有關失實言論表示遺憾。至於該車長報稱有現金損失，九巴會嚴肅跟進及配合警方調查。

九巴又指，嚴格要求車長有安全的駕駛行為和良好的服務態度，並對受事件影響的乘客和其他道路使用者表示抱歉。

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記者：陳梓蔚