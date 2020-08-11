【南韓疫情】南韓現變種新冠病毒　3宗境外輸入個案驗出3組全新病毒基因序列

▲ 南韓現變異新冠病毒，3宗境外輸入個案驗出3組全新病毒基因序列。

新冠肺炎疫情全球大流行，繼日本出現變種新冠病毒後，南韓昨日（10日）公布，從境外輸入個案中，發現3種全新的病毒基因序列突變，且未能在世界衛生組織（WHO）資料庫找到相關資料。

根據當地媒體報道，南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬昨日於記者會上表示，當局研究了776名新冠肺炎患者的核酸序列，當中包括597名本地患者及179名境外輸入患者，結果在境外輸入個案中驗出3種病毒基因變異，其中2種來自巴基斯坦，1種來自烏茲別克。

而截至8月5日，由世衞營運的「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID），當中的新冠病毒基因資料庫，共登記了78,810種新冠病毒基因序列，但南韓當局所發現的3種病毒基因序列，並不在資料庫中，當局將於近日內向WHO報告。

鄭銀敬指出，3種變異病毒均在境外旅客檢疫過程中驗出，目前尚未在本土患者中發現有傳播跡象。不過，至於病毒變異後會否增強傳染力，仍有待進一步研究。

截至8月11日，南韓累計確診個案達14,660宗，至今共305人死亡。而在京畿道高陽市，再有2間教會出現群組感染。

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責任編輯：羅嘉欣