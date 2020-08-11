【太空級筍工】SpaceX計劃開發度假村　擬聘請開發經理

▲ SpaceX最近發布一則最新啟事，表示公司將在美國德克薩斯州開發首個度假村，並公開招聘度假村經理。

科技狂人馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索公司SpaceX，對打工仔來說有一定吸引力。相信如果可以在SpaceX協助度假村的開發，絕對是不少人夢寐以求的工作。現在機會來了！最近，SpaceX就發布一則最新啟事，表示公司將在美國德克薩斯州開發首個度假村，並公開招聘度假村經理。

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據外媒CNET報道，SpaceX行政總裁馬斯克一直渴望可以在2050年前在火星上建立一座擁有100萬人口的城市，現在就決定先行實現太空港城鎮，為私人太空旅客提供獨特的客戶體驗。而SpaceX早已提供太空港概念設計圖，並決定在德州布朗斯維爾市的博卡奇卡村（Boca Chica Village）建設太空港度假勝地。而該度假村正鄰近SpaceX現時開發和測試其下一代星際飛船星艦的研發基地，馬斯克正計劃將這個小鎮發展成21世紀太空港。

監督度假村設計建築

而日前該公司就發出招聘啟事，公開招聘德州太空港度假村經理。據招聘啟事所寫，由於該項目正處於發展的早期階段，經理需要負責監督SpaceX首個度假村的整個設計和建築過程，包括管理設計，估算最終成本和建築時間表，並獲得所有必要的工作許可證。招聘條件方面，公司要求應徵者需要擁有學士學位學歷，並在建築項目管理領域擁有5年以上的工作經驗。

▲ 據招聘啟事所寫，由於該項目正處於發展的早期階段，經理需要負責監督SpaceX首個度假村的整個設計和建築過程。

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外媒TechCrunch分析指，此舉意味著SpaceX將尋求在太空飛行以外創造端到端的體驗。同樣在發展太空旅遊維珍銀河（Virgin Galactic），其所屬維珍品牌，從酒店客房到飛機客艙一直宣揚重視客戶體驗的設計，而SpaceX明顯地正是考慮參照維珍銀河建設太空港的做法，強調太空乘客的旅程體驗。

責任編輯：施雯雯