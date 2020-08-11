中大前校長沈祖堯將接任新加坡南洋理工大學新工作　沈祖堯：香港永遠是我家

▲ 中文大學前校長、現任內科及藥物治療學系莫慶堯醫學講座教授沈祖堯今日（11日）表示，將於明年3月赴新加坡南洋理工大學接任醫學院院長和高級副校長一職。

中文大學前校長、現任內科及藥物治療學系莫慶堯醫學講座教授沈祖堯今日在社交平台（11日）表示，即將離開中大，於明年3月赴新加坡南洋理工大學接任醫學院院長和高級副校長一職，「展開人生新一頁」，但強調「不是與香港告別」，形容香港「永遠是我深愛的家」。

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沈祖堯今透過Facebook發帖，以「暫別；下一站新加坡」為題宣布消息，形容自己抱着「不捨而又略帶興奮的心情」，對於即將離開中大的醫療服務及研究團隊，以及離開香港感不捨，同時對於即將加入南洋理工大學感到興奮，他透露家人仍留在香港。

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曾參與2003年沙士抗疫的沈祖堯在臨別之際，向本港醫療團隊致以最高敬意，形容無論是昔日沙士一役抑或今日的新冠肺炎疫情，「你們的專業水平、用心服務和無私奉獻的精神，曾帶領我們克服重重困難」，「謝謝你們，並請你們多多保重。」

他又強調自己的離開絕非「轉投客隊，倒戈相向」，指香港和新加坡的高等教育有許多相似之處，亦各有特色，冀日後善用其工作經驗，推動兩地在教育和科研上有更多合作，為人類健康謀福祉。

全文如下：

暫別；下一站新加坡 各位朋友： 抱着不捨而又略帶興奮的心情，我想在這裡告訴大家，我將於明年三月赴新加坡南洋理工大學接任醫學院院長和高級副校長一職，展開人生新一頁。 不捨，因為我很快便要與多年並肩作戰的醫療服務團隊及研究夥伴分隔兩地，也要離開生於斯長於斯的香港。但今天，我並不是與香港告別。我的家人，我的母親還是住在這裏。新加坡與香港只有三小時航程之隔，我還叮囑我的內子給我在家留點飯菜。興奮，因為這是難得的機遇，讓我參與一所年輕、充滿活力的醫學院的發展，並領導一所著名大學在生命科學領域的研究，特別是人工智能和未來醫學的結合。南洋理工是舉世知名的優秀大學，近年更成為全球名列前矛的學府，是發展醫學人工智能的理想平台，十分配合我的研究興趣。我很感恩上帝在年過六十之後，仍有這樣的機會，讓我在教育和研究上盡一點力。 臨別之際，我想在這𥚃向香港的醫療團隊致以最高的敬意。你們的專業水平、用心服務和無私奉獻的精神，曾帶領我們克服重重困難。二零零三年沙士一役如是，今天的新冠狀病毒也必如是。謝謝你們，並請你們多多保重。我亦要和我的學術同儕道別。我的離開，絶（絕）對不是轉投客隊，倒戈相向。香港和新加坡的高等教育，既有許多相似之處，同時亦各有特色。我希望日後能善用我在新加坡和香港的工作經驗，推動兩地在教育和科硏上有更多更好的合作，為人類健康謀福祉。 最後，我要向威爾斯親王醫院、中大醫學院、中文大學的同事和同學、香港教會的弟兄姐妹，還有所有在港的朋友們說聲珍重再見。謝謝你們多年來對我的信任和支持，我會很懷念我們一起走過的香江歲月。不過，科技進步，兩地雖遠，今天也不過一個電話或WhatsApp之距而已，讓我們保持聯絡。他日我們在香港某處緩跑徑偶遇，大家也不必驚訝，因為我會常常回來。 香港，永遠是我深愛的家。

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記者：馮琪雅