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【新冠肺炎】廣華醫院6人感染涉及3個病房　袁國勇：有病人疑拒戴口罩鬧人播毒

社會 17:07 2020/08/11

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

港大微生物學系講座教授袁國勇。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，消息指，廣華醫院有員工初步確診，現時未有出現群組爆發。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（11日）下午到醫院視察。

袁國勇認為，廣華醫院一名外科病房護士確診與病人群組無關，而他的太太亦有病徵，估計是由社區感染或家人由感染。袁國勇特別提到，病人群組的首名69歲男病人在病房極不合作，「經常除口罩、又大聲講嘢、鬧人」，將病毒透過空氣微粒傳播，呼籲病人合作，除非呼吸有問題，否則在醫院必須長期戴口罩，進食時亦能減少說話。

袁國勇續稱，由上月22日到本月9日，廣華醫院內有6人感染，涉及3個病房，病人曾在不同病房轉移，相信是次爆疫是由首名69歲男病人於病房內傳予另一人，繼而由第二名患者傳予另一病房3名病人，當中一人又再傳予另一人。

他表示，到院內了解後，認為病房空氣流量沒有大問題，監察病房更是每小時換氣12次，但個別如轉角等位置出現不足，要增加空氣流量。

他又指廣華醫院重建當中，空間較以往少一半，但仍要提供服務，「廣華醫院現時才失守，已算是不錯」，希望市民體諒。

袁國勇補充，已於病房取病人、醫護及環境樣本作檢驗，有關病房已暫停收症，及已作徹底消毒。

廣華醫院近一周出現多宗確診個案，包括兩名院內病人，分別是70歲及62歲男病人。其中一名前日確診的70歲男子，經3次病毒測試後才檢測到呈陽性，病人曾經入住普通外科病房，8名同房病人被列為密切接觸者，需要隔離檢疫。

另外，新冠肺炎疫情持續， 繼今早將軍澳醫院一名79歲男患者離世後，聯合醫院及東區醫院亦再錄得2名病人染疫後死亡，至今已有58名新冠肺炎病人於公立醫院離世，詳情即看：【新冠肺炎】再多2名患者染疫後離世　累計至今已奪58命

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記者：蘇文軒

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