歐美關注黎智英被捕事件　外交部：不容任何外部勢力干涉中國內政

▲ 黎智英昨日被捕後被通宵扣除。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英昨日被指涉港區國安法等三罪被捕，被通宵扣查，歐美國家對此表示關注。對於美國國務卿蓬佩奧形容，黎智英被捕是中國侵蝕香港民主自由的又一證據，外交部發言人趙立堅表示，蓬佩奧近期一再就涉港問題發表錯誤言論，對中國依法維護自身國家正當安全的正當之舉說三道四，這些政治謊言毫無事實依據。

至於日本內閣官房長官菅義偉稱，嚴重關切黎智英等人被捕，趙立堅強調，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，敦促日方認清現實，擺正位置，停止以任何方式干涉中國內政。

美國副總統彭斯（Mike Pence）亦在社交網站Twitter上載去年在白宮會見黎智英的相片，表示拘捕黎智英的行動，是對全世界熱愛自由的民眾的冒犯，又稱欣賞黎智英捍衛香港民主與高度自治的主張。

英國首相約翰遜發言人表示，對黎智英等人被捕深表關注，又指新聞自由受《中英聯合聲明》、《基本法》及港區國安法第4條保障。發言人認為，事件進一步證明，港區國安法被利用作為打壓反對聲音的藉口，促請港府維護人權及自由。

中國駐英大使館批評英方，不顧中方嚴正立場，就黎智英等人被依法逮捕指手畫腳，對此表示強烈不滿和堅決反對。發言人表示，香港是法治社會，任何人都沒有法外特權。發言人強調，香港事務純屬中國內政，敦促英方認清現實和大勢，停止打著新聞自由的幌子詆毀國安法，停止為香港反中亂港分子撐腰打氣，停止干預香港事務和司法獨立，否則必將搬起石頭砸自己的腳。

另外，歐盟則敦促特區政府，尊重人權及新聞自由。歐盟委員會外交事務發言人（Peter Stano）在聲明中表示，香港警方拘捕黎智英及其家人等，又搜查壹傳媒大樓的《蘋果日報》辦公室，進一步令人憂慮港區國安法會被用作打壓香港言論自由及新聞自由。強調尊重人權及基本自由，是基本法和「一國兩制」的核心內容。

港澳辦發言人表示，堅決支持警方依法拘捕黎智英等人，強調對勾結外部勢力，危害國家安全的反中亂港分子，必須依法嚴懲。又批評反中亂港分子在「修例風波」中，頻頻竄訪外國告「洋狀」，推動美國通過涉港法案，乞求美國對華和對港制裁，並與美國駐港總領館官員密會，合謀實施不可告人的勾當。

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責任編輯：林曉君