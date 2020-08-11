【律師型媽】棄厚職創時裝網店被指浪費前途　律師媽媽拚搏為「專業」重新定義

▲ 律師媽媽陳倩敏（Astor）轉行開網店，有人認為她浪費了專業，她卻為「專業」重新定義。

律師出身的型媽陳倩敏（Astor）曾經因為經常出差，而錯過兒子的籃球賽，她最終為了兒子放棄在美國上市公司副總裁的職位。Astor在事業高峰之際退下來，在2016年創辦了法律顧問平台Solution in One，為初創企業建立一個共享的法律團隊，同時與同為律師的友人創業，開設服裝網店「May16」。Astor近日在facebook提及，有朋友有感她放棄厚職很浪費，她卻認為只是專業地做自己喜歡的工作，以下是她分享的全文。

最近，有位老朋友看到我的電車廣告，然後WhatsApp我：「你現在做時裝美容嗎？」

「是啊。」

「還有做律師嗎？」

「沒有了，專心做時裝美容。」我說。

「太浪費了，不怕白費多年的心血嗎?」

「😅」我只回覆了一個emoji。

自從我沒有做法律工作之後，我經常聽到的就是︰「很浪費啊!」「是的，壓力太大要放鬆吓。」「試試玩玩做生意吧！」

▲ Astor（右）與同為律師的Blanche開設時裝網店。（陳智良攝）

雖然這些說話的背後，都是出於好意。不過在人們的眼中，一早就已經有一個根深蒂固的概念，所謂的專業人士一定比一般工作好。賣衫，是比較低級的……所以我降grade了。其實，律師、會計師、醫生只是一門工作，不同的工作發揮不同的專長吧。

如果你問我，做美容時裝，是不是比做律師輕鬆呢？我會回答：「當然不是。」當所有工作，都認真盡力去做的時候，就已經是「專業」。而「專業」，是永遠不會輕鬆的，因為着緊，因為關心，又怎會輕鬆呢？不同的「專業」，都可以成功。要做到「專業」，首要條件就是喜歡手上的工作。

做一個假設。如果一個律師，不喜歡自己的工作。只是因為地位收入繼續做律師。他着緊的，是如何維持地位和收入，客人的利益，未必是這位律師最關心的。這樣的話，又豈能說是「專業」呢！如果一個健身教練，熱愛運動，很着緊他學員的身體狀況，特別為學員度身訂造合適的運動，這是絕對《專業》。

「專業」是一種態度。當我們說希望孩子將來可以有選擇，做自己喜歡的事情。請也細想想，自己又是喜歡那一種「專業」呢！所有「專業」，都值得尊重和欣賞。

文章獲Astor Chan授權轉載。

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