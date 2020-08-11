  • 31°C
香港時間 : 2020811日 (週二) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【重新出發】吳彥祖棄內地市場返美國發展　Daniel甘重頭做起只為一個理由

娛樂 17:48 2020/08/11

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

吳彥祖棄大陸市場返美國發展，全為下一代開拓電影夢。

於美國出生和長大的吳彥祖（Daniel），年輕時憑著帥氣臉孔於香港出道，逐步成香港電影界一線男星。可是自從於2010年結婚、3年後與太太Lisa S.誕下女兒Raven之後，吳彥祖逐漸把生活重心移回美國，現已在當地定居和發展電影事業。

日前，吳彥祖接受好友陳哲廬（Jerald）的YouTube節目《本週Jer住你》訪問，講述幾乎放棄所有在港建立的演藝事業，決定在美國重頭發展的原因。

【健康無價】吳彥祖患盲腸炎拖延求診險死　45歲男神感慨：沒有健康一無所有

吳彥祖兒太太結婚十年。（instagram圖片）

【人到中年】45歲吳彥祖現雙下巴髮線後移　男神順應自然漸變中佬

於美國出生和長大的吳彥祖，畢業後返港做模特兒，及後被發掘拍攝電影成為演員。憑其帥氣的臉孔成為「男神」，在內地、香港、台灣具有相當名氣的他，在女兒出生後決定帶同家人返回家鄉美國。雖有參演幕前的影視工作，但亦較主力擔當幕後製作的部份。

早前他接受音樂人好友Jerald的YouTube節目《本週Jer住你》的越洋訪問，吳彥祖坦言自己在荷里活影圈只是小角色，他提到決定重新開始、放棄中國市場的主要原因：「好多人問我點解要去美國捱，在香港、大陸市場可以任揀、搵好多錢，但我是為下一代做準備。」

吳彥祖越洋接受《本週Jer住你》訪問。（影片截圖）

【男神爸爸】罕有晒產房照首張全家福曝光　男神吳彥祖賀女兒7歲生日︰你改變了我

吳彥祖提到他在美國成長時，甚少在電影銀幕上見到亞洲人臉孔，經歷30多年的轉變，終於開始見到亞洲演員掘起，讓他有感要為下一代做些事情：「希望在美國、歐洲、世界各地的小朋友，知道自己可以拍電影、做演員。以前我從未想過要做演員，因為這從來不是一個選擇。」

全因過去荷里活的電影極少讓亞洲臉孔參演，即使有都是一些固有形象、相對負面的角色，所以從未有當演員的想法，直到近年開始有更多的亞洲臉孔出現：「現在見到度門打開了少少，所以希望可以推開它、走過去，雖然是件困難的事。」又指雖然電影仍以白人演員為主，但過往那些「反亞洲人」的偏見已經有明顯改善。

於《盜墓者羅拉》中大騷肌肉。（網上圖片）

其實吳彥祖已曾參演多套荷里活電影，包括《魔獸爭霸：戰雄崛起》（Warcraft：The Beginning）、《人造天劫》（Geostorm）及新版《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）等。

此外，於2015年更與好友馮德倫合作製作美國電視劇集《荒原》，一連推出三季，並由吳彥祖擔演主角。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【中年男神】吳彥祖由美少年到型格中佬　余文樂+陳冠希年青顏值更勝韓星【多圖】
16:14 2020/08/06
【中年男神】吳彥祖由美少年到型格中佬　余文樂+陳冠希年青顏值更勝韓星【多圖】
【十八年後的終極告白】譚俊彥因一事抗拒與狄龍合照　留香港發展與吳彥祖有關
11:56 2020/04/19
【十八年後的終極告白】譚俊彥因一事抗拒與狄龍合照　留香港發展與吳彥祖有關
【男神放閃】結婚10周年IG放閃　吳彥祖感激Liza.S：你是我的光明
14:22 2020/04/07
【男神放閃】結婚10周年IG放閃　吳彥祖感激Liza.S：你是我的光明
吳彥祖 馮德倫 娛樂人物職業 演員 電影 荷里活 電視劇 美國 娛樂行業

最高瀏覽

【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
17:53 2020/08/10
【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光
【新冠肺炎】消息：限聚令及禁堂食令延長7天至8月18日
15:32 2020/08/10
【新冠肺炎】消息：限聚令及禁堂食令延長7天至8月18日
【現代韋小寶】鄧兆尊帶新歡上鏡見苑瓊丹　享齊人之福直言：最鐘意豬扒
11:49 2020/08/10
【現代韋小寶】鄧兆尊帶新歡上鏡見苑瓊丹　享齊人之福直言：最鐘意豬扒