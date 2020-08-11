【重新出發】吳彥祖棄內地市場返美國發展　Daniel甘重頭做起只為一個理由

▲ 吳彥祖棄大陸市場返美國發展，全為下一代開拓電影夢。

於美國出生和長大的吳彥祖（Daniel），年輕時憑著帥氣臉孔於香港出道，逐步成香港電影界一線男星。可是自從於2010年結婚、3年後與太太Lisa S.誕下女兒Raven之後，吳彥祖逐漸把生活重心移回美國，現已在當地定居和發展電影事業。

日前，吳彥祖接受好友陳哲廬（Jerald）的YouTube節目《本週Jer住你》訪問，講述幾乎放棄所有在港建立的演藝事業，決定在美國重頭發展的原因。

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▲ 吳彥祖兒太太結婚十年。（instagram圖片）

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於美國出生和長大的吳彥祖，畢業後返港做模特兒，及後被發掘拍攝電影成為演員。憑其帥氣的臉孔成為「男神」，在內地、香港、台灣具有相當名氣的他，在女兒出生後決定帶同家人返回家鄉美國。雖有參演幕前的影視工作，但亦較主力擔當幕後製作的部份。

早前他接受音樂人好友Jerald的YouTube節目《本週Jer住你》的越洋訪問，吳彥祖坦言自己在荷里活影圈只是小角色，他提到決定重新開始、放棄中國市場的主要原因：「好多人問我點解要去美國捱，在香港、大陸市場可以任揀、搵好多錢，但我是為下一代做準備。」

▲ 吳彥祖越洋接受《本週Jer住你》訪問。（影片截圖）

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吳彥祖提到他在美國成長時，甚少在電影銀幕上見到亞洲人臉孔，經歷30多年的轉變，終於開始見到亞洲演員掘起，讓他有感要為下一代做些事情：「希望在美國、歐洲、世界各地的小朋友，知道自己可以拍電影、做演員。以前我從未想過要做演員，因為這從來不是一個選擇。」

全因過去荷里活的電影極少讓亞洲臉孔參演，即使有都是一些固有形象、相對負面的角色，所以從未有當演員的想法，直到近年開始有更多的亞洲臉孔出現：「現在見到度門打開了少少，所以希望可以推開它、走過去，雖然是件困難的事。」又指雖然電影仍以白人演員為主，但過往那些「反亞洲人」的偏見已經有明顯改善。

▲ 於《盜墓者羅拉》中大騷肌肉。（網上圖片）

其實吳彥祖已曾參演多套荷里活電影，包括《魔獸爭霸：戰雄崛起》（Warcraft：The Beginning）、《人造天劫》（Geostorm）及新版《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）等。

此外，於2015年更與好友馮德倫合作製作美國電視劇集《荒原》，一連推出三季，並由吳彥祖擔演主角。

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