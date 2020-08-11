【新冠肺炎】 零售及批發界向林鄭發公開信 促港府仿效新加坡採納免租方案
新冠肺炎疫情未緩和，港府延長「限聚令」、13類表列處所停業令的措施多一星期。「零售及批發界大聯盟」今日（11日）向特首林鄭月娥發公開信，指零售業已達冰河時期，促政府考慮免租方案，按行業受影響情況盡快補貼。
批發及零售界議員邵家輝表示，受停業令影響，不少業界生意已下跌8、9成，部分更是「零收入」，處於「生死存亡」邊緣，但仍要繳付租金，但政府早前提供的補貼僅屬杯水車薪，作用有限。
他形容，市面吉舖率超過10%，大型商場的店舖出租率亦不滿，反映業界情況並不理想，若「限聚令」等社交距離措施再延長多2、3個月，擔心後果會不堪設想，導致零售業結業潮會湧現，致行內失業率上升。
邵家輝再度建議港府參考新加坡修例做法，政府及商舖業主各自向有3成或以上業務跌幅的租戶減租兩個月，令業界合共可免租4個月；又希望金管局延長「預先批核還息不還本」計劃多至少半年。他亦提及，今日與部分美容業界開會後，業界普遍希望政府可容許他們有限度恢復營業，維持生計，盼政府平衡社會經濟。
邵家輝聯同本港109個零售及批發商會組成的「零售及批發界大聯盟」今日在報章刊登向林鄭月娥發出的公開信，促請政府積極考慮採納免租方案，並增加撥款，向零售及批發業界作進一步支援。
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記者：陳曉瑩