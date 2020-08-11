【新冠肺炎】 零售及批發界向林鄭發公開信　促港府仿效新加坡採納免租方案

▲ 邵家輝聯同本港多個零售及批發商會今日在報章刊登向林鄭月娥發出的公開信，促港府採納免租方案。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情未緩和，港府延長「限聚令」、13類表列處所停業令的措施多一星期。「零售及批發界大聯盟」今日（11日）向特首林鄭月娥發公開信，指零售業已達冰河時期，促政府考慮免租方案，按行業受影響情況盡快補貼。

批發及零售界議員邵家輝表示，受停業令影響，不少業界生意已下跌8、9成，部分更是「零收入」，處於「生死存亡」邊緣，但仍要繳付租金，但政府早前提供的補貼僅屬杯水車薪，作用有限。

他形容，市面吉舖率超過10%，大型商場的店舖出租率亦不滿，反映業界情況並不理想，若「限聚令」等社交距離措施再延長多2、3個月，擔心後果會不堪設想，導致零售業結業潮會湧現，致行內失業率上升。

邵家輝再度建議港府參考新加坡修例做法，政府及商舖業主各自向有3成或以上業務跌幅的租戶減租兩個月，令業界合共可免租4個月；又希望金管局延長「預先批核還息不還本」計劃多至少半年。他亦提及，今日與部分美容業界開會後，業界普遍希望政府可容許他們有限度恢復營業，維持生計，盼政府平衡社會經濟。

邵家輝聯同本港109個零售及批發商會組成的「零售及批發界大聯盟」今日在報章刊登向林鄭月娥發出的公開信，促請政府積極考慮採納免租方案，並增加撥款，向零售及批發業界作進一步支援。

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記者：陳曉瑩